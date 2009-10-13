نگاه ویژه به روستاها از مهمترین اولویتهای دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، رضا آزادی کناری عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در روستای ورپام از بخش هزارجریب نکا، با بیان این مطلب افزود: تصمیمات عملیات پروژه ها و برنامه های ما براساس اعتبارات اختصاص یافته استان به شهرستان است .

وی ادامه داد: باید در راستای هزینه اعتبارات با درایت کافی عمل شود تا از هدر رفت آن جلوگیری شود.

فرماندار نکا با بیان اینکه، در شهرستان و خصوصا" در بخش هزارجریب نکا با چالش های فراوان روبرو هستیم، اظهار داشت: برای اعتبارات حوزه راه و ترابری نیازمند بودجه های فراوان هستیم که باید مساعدت لازم در این راستا انجام شود.

آزادی افزود: تنها مسیر نکا به نیروگاه نیازمند 25 میلیارد تومان اعتبار، کمربندی نیازمند 12 میلیارد تومان اعتبار و راههای روستایی نیز احتیاج به اعتبارات بیشتری دارند که بودجه شهرستان در این راستا ناکافی است و باید با رایزنی های مختلف از منابع دیگر تامین شود.

وی در خصوص مشکلات منطقه هزارجریب نکا گفت: نصب گاردریل در مسیر لایی، پل ارتباطی لیمونده، کاهش رانش زمین در صفر میان، جاده سازی و ترمیم و روکش آسفالت روستاهای فریمک، سیکا، برفام، شیرکلا، دیوار حفاظتی و گوشواره ولامده- لایی، خشکسالی ناشی از سرما و یخبندان، تغییر الگوی کشت، تسهیلات ایجاد دامداری در منطقه، استفاده از سرشاخه ها جهت سوخت منطقه هزارجریب، تامین چوب آلات برای منازل و دامداری ها، ایجاد مراکز خدمات بین راهی، بیمه محصولات کشاورزی و سازماندهی ساخت و سازها در حریم روستا از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران نیز در این رابطه مهمترین مشکل منطقه را ایجاد راه ارتباطی مناسب عنوان کرد.

حجت الاسلام مختار نظری، افزود: متاسفانه منطقه هزارجریب نکا با دارا بودن پیشینه تاریخی و مذهبی طولانی همچنان از برخی محدودیتها رنج می برد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: خوشبختانه رسیدگی به روستاها از جمله کارهای مهم در دولت احمدی نژاد است که باید با سرعت و قوت بیشتری در شهرستان ها عملیاتی شود و مشکلات کلیدی منطقه مورد توجه قرار گیرد.