14.8 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول رزاقی در رابطه با آخرین وضعیت تولید و پالایش گاز طبیعی، گفت: میزان دریافت گاز از بخش بالادستی در نیمه اول سالجاری معادل 25/15 میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار 8/14 میلیارد متر مکعب آن به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.



وی میزان تولید مایعات گازی را نیز در این مدت بالغ بر 8/5 میلیون بشکه اعلام کرد و یادآور شد: مایعات گازی تولید شده برای صادرات به بندر سیراف ارسال شده است.



رزاقی در مورد میزان مایعات گازی صادرات شده پالایشگاه فجر جم از بندر سیراف، توضیح داد: در نیمه نخست امسال بالغ بر 4/5 میلیون بشکه مایعات گازی از این بندر به خارج از کشور صادر شده است .



مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم با اشاره به اهمیت تولید پروپان در این پالایشگاه اظهار داشت: میزان تولید پروپان و گازمایع در پالایشگاه فجر جم در این مدت بالغ بر 6هزار و 800 تن بوده است.



وی افزود: پالایشگاه فجر جم در نیمه نخست امسال بالغ بر هفت هزار و 240 تن محصول پروپان به فروش رسانده است.

