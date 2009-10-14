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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

در 6 ماه نخست امسال ؛

14.8 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم تولید شد

14.8 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم تولید شد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال 14.8 میلیارد متر مکعب گاز در این واحد پالایشی تولید شده است، گفت: در این مدت همچنین بالغ بر 4/5 میلیون بشکه مایعات گازی از بندر سیراف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول رزاقی در رابطه با آخرین وضعیت تولید و پالایش گاز طبیعی، گفت: میزان دریافت گاز از بخش بالادستی در نیمه اول سالجاری معادل 25/15 میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار 8/14 میلیارد متر مکعب آن به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.

وی میزان تولید مایعات گازی را نیز در این مدت بالغ بر 8/5 میلیون بشکه اعلام کرد و یادآور شد: مایعات گازی تولید شده برای صادرات به بندر سیراف ارسال شده است.

رزاقی در مورد میزان مایعات گازی صادرات شده پالایشگاه فجر جم از بندر سیراف، توضیح داد: در نیمه نخست امسال بالغ بر 4/5 میلیون بشکه مایعات گازی از این بندر به خارج از کشور صادر شده است .

مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم با اشاره به اهمیت تولید پروپان در این پالایشگاه اظهار داشت: میزان تولید پروپان و گازمایع در پالایشگاه فجر جم در این مدت بالغ بر 6هزار و 800 تن بوده است.

وی افزود: پالایشگاه فجر جم در نیمه نخست امسال بالغ بر هفت هزار و 240 تن محصول پروپان به فروش رسانده است. 

کد مطلب 964299

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