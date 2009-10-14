14.8 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول رزاقی در رابطه با آخرین وضعیت تولید و پالایش گاز طبیعی، گفت: میزان دریافت گاز از بخش بالادستی در نیمه اول سالجاری معادل 25/15 میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار 8/14 میلیارد متر مکعب آن به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.
وی میزان تولید مایعات گازی را نیز در این مدت بالغ بر 8/5 میلیون بشکه اعلام کرد و یادآور شد: مایعات گازی تولید شده برای صادرات به بندر سیراف ارسال شده است.
رزاقی در مورد میزان مایعات گازی صادرات شده پالایشگاه فجر جم از بندر سیراف، توضیح داد: در نیمه نخست امسال بالغ بر 4/5 میلیون بشکه مایعات گازی از این بندر به خارج از کشور صادر شده است .
مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم با اشاره به اهمیت تولید پروپان در این پالایشگاه اظهار داشت: میزان تولید پروپان و گازمایع در پالایشگاه فجر جم در این مدت بالغ بر 6هزار و 800 تن بوده است.
وی افزود: پالایشگاه فجر جم در نیمه نخست امسال بالغ بر هفت هزار و 240 تن محصول پروپان به فروش رسانده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال 14.8 میلیارد متر مکعب گاز در این واحد پالایشی تولید شده است، گفت: در این مدت همچنین بالغ بر 4/5 میلیون بشکه مایعات گازی از بندر سیراف صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول رزاقی در رابطه با آخرین وضعیت تولید و پالایش گاز طبیعی، گفت: میزان دریافت گاز از بخش بالادستی در نیمه اول سالجاری معادل 25/15 میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار 8/14 میلیارد متر مکعب آن به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.
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