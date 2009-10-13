اروگوئه - آرژانتین ؛ جنگ آخر در مستطیل سبز

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که به میزبانی اروگوئه برگزار می شود، شاگردان مارادونا حتی با یک تساوی هم راهی رقابت های جام جهانی می شوند اما اروگوئه برای حضور در این رقابت ها تنها باید برنده از زمین خارج شود.

برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:

* پرو - بولیوی

* برزیل - ونزوئلا

* شیلی - اکوادور

* پاراگوئه - کلمبیا

* اروگوئه - آرژانتین

چهار تیم به طور مستقیم از منطقه آمریکای جنوبی راهی رقابت‌های جام جهانی می شوند و تیم پنجم برای راهیابی به این مسابقات باید با تیم چهارم منطقه کونکاکاف دیدار کند. رده بندی تیم‌های منطقه آمریکای جنوبی به این ترتیب است:



1- برزیل 33 امتیاز (یک بازی کمتر) - صعود به جام جهانی

2- پاراگوئه 33 امتیاز - صعود به جام جهانی

3- شیلی 30 امتیاز - صعود به جام جهانی

4- آرژانتین 25 امتیاز

5- اروگوئه 24 امتیاز

6- اکوادور 23 امتیاز

7- ونزوئلا 21 امتیاز

8- کلمبیا 20 امتیاز

9- بولیوی 12 امتیاز

10- پرو 10 امتیاز