تغییر الگوی کشت در 340 هکتار از اراضی مازندران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر عنایت الله تورنگ عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری نکا در روستای ورپام نکا در جمع خبرنگاران افزود: با تغییر الگوی کشت در سال جاری، این اراضی با کشت گردو و درختان مثمر همچون سیب، گلابی، زردآلو و... تغییر داده شد.

وی با اشاره به اینکه 250 میلیون تومان تاکنون هزینه شده است، اظهار داشت: یکی از بحث های مهم در مناطق شیب دار در قسمت جنوبی مازندران، تغییر الگوی کشت است تا زمینهای زراعی گندم و جو، جای خود را به درختانی نظیر گردو، فندق، سیب گلابی و زراعت چوب و گیاهان علوفه ای مثل یونجه و اسپرس دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: همه ساله محصولات گندم و جو و حتی برنج در مناطق بالادست به دلیل سرما و یخبندان و نامساعد بودن شرایط جوی با مشکلات فراوان روبروست که با تغییر الگوی کشت می توان از بسیاری از این مشکلات کاست.

تورنگ ادامه داد: بهترین شکل استفاده از این زمینها، تبدیل به باغ میوه و زارعت چوب و یا تواما" درخت کاریو یونجه است که از این مناطق از ظرفیتهای بسیار خوبی در این رابطه برخوردارند.

وی با بیان اینکه نهال یارانه دار به این مناطق تعلق می گیرد، خاطرنشان کرد: نهال یارانه ای، اختصاص اعتبار بلاعوض 2 میلیون تومانی برای هر هکتار، تسهیلات آبیاری تحت فشار و قطره ای با ارائه کمک بلاعوض 70 درصدی از جمله مساعدتهای لازم در این رابطه است.

تورنگ گفت: نکته اساسی تخصیص آب است که با بازرسی های متعدد برای این کار از منابع مختلف کمک گرفته شده که استفاده برداشت با سیستم پرفشار داده شود تا چهره مناطق تغییر یابد.

وی یادآور شد: در جهت توسعه تغییر الگوی کشت در روستاهای بالادست مازندران تاکنون 40 هکتار از منابع ملی به افراد و تشکل های تعاونی متشکل از اهالی روستا ارائه شد که اگر افراد اقدام به تشکیل تعاونی نمایند ، می توانیم اراضی را تبدیل و درآمد ایجاد کرده و تسهیلات ارائه کنیم.