زنجان جزو پنج استان برخوردار در زمینه بناهای تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی در جلسه علنی این هفته شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به پتانسیلهای موجود در گردشگری در استان یکی از مباحث اصلی ورود گردشگر به استان را بهره برداری و نمایان سازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: با ایجاد فضای تعامل و همکاری، می توان استان را در رابطه با شاخصهای گردشگری در ردیف اولین ها قرار داد.

وی با انتقاد از عدم وجود کمپینگ در شهر زنجان ادامه داد: اصلی ترین عامل جهت رفاه حال مسافران، وجود محلی امن و با حداقل هزینه است که متأسفانه در زنجان چنین محلی وجود ندارد در حالیکه با ایجاد چنین اماکنی می توان میزان ماندگاری مسافران را در زنجان افزایش داد.

الهی افزود: باید گام جدی در حفظ صنایع دستی زنجان صورت بگیرد که نمونه بارز آن، صنعت چاقوسازی است به گونه ای که در صورت عدم اقدام فوری در حمایت از این صنعت، چاقوسازی سرنوشتی بهتر از صنایع مسگری نخواهد داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، نصب نمادهای صنایع دستی زنجان توسط شهرداری را خواستار شد و گفت: با این اقدام، می توان مسافران را به داخل شهر هدایت کرد و آنها را نسبت به داشته های استان آگاه کرد.

الهی ساماندهی بازار زنجان به عنوان یکی از طولانی ترین بازارهای تاریخی کشور را خواستار شد و افزود: درخواست ما از شهرداری این است که جهت ساماندهی کانالهای دفع آبهای زیرزمینی به این سازمان کمک کنند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد و نیاز به فضای تعامل و همکاری با شورا و شهرداری بیش از پیش به چشم می آید.

همجنین در ادامه شهردار زنجان با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی با کاهش محدوده حریم فرهنگی می تواند بسیاری از مشکلات شهری را حل کند گفت: وسعت بافت تاریخی در شهر زنجان به گونه ای است که معضلات جدی را برای شهروندان به وجود آورده است.

سید ناصر موسوی افزود: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تا چند روز آینده و طی 3 فاز، تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر نصب خواهد شد.

وی همچنین در خصوص عدم وجود کمپینگ افزود: شهرداری با بررسیهای لازم، فضای مناسبی را برای ایجاد محلی با عنوان پارک مسافر در نظر گرفته است که در صورت همکاری سازمان میراث فرهنگی، می توان با سرعت این محل را به عنوان کمپ مسافران راه اندازی کرد.

شهردار زنجان همچنین با بیان اینکه چهار قطعه زمین برای احداث جایگاه های CNG از سوی شهرداری در نظر گرفته شده است، افزود: با این اقدام، شهرداری پنج میلیارد تومان صرفه جویی کرد و قطعاً با اختصاص زمین، می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر جایگاه CNG بود.

موسوی در ادامه از راه اندازی بلوار شیخ اشراق تا اواخر هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان طی چهار روز آینده به بهره برداری خواهد رسید وشمال زنجان به جنوب متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی می توان در این محل، مراکز تجاری ایجاد کرد و محدودیتی نیز در این رابطه وجود ندارد.