گرد و غبار ورودی از غرب کشور آلوده به اورانیوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که این مرکز به منظور بررسی رادیولوژیکی گردو غبارها، نمونه های لازم را تهیه نموده و پس از انجام گاما اسپکترومتری و آنالیز رادیو شیمی اعلام کرد که نتایج حاکی از آن است که اورانیوم ضعیف شده در هیچ یک از نمونه ها یافت نشد و همچنین از نظر رادیولوژیکی هیچگونه تفاوت محسوسی بین روزهای گرد و غباری و روزهای دیگر مشاهده نگردید.

علاوه بر این بررسی طیف آلفای نمونه ها نشانگر عدم وجود اورانیوم ضعیف شده در نمونه ها بوده است.

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به عنوان مسئول حفاظت جامعه در برابر هرگونه آلودگی هسته ای و به منظور جلوگیری از بروز شایعات بی اساس و نگرانی عمومی به صورت دوره ای و موردی و خاص به بررسی آلودگی های احتمالی محیطی در دریا و خشکی می پردازد تا در صورت وجود آلودگی اقدامات لازم انجام شود.