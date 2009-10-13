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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

سازمان انرژی اتمی ؛

گرد و غبار ورودی از غرب کشور آلوده به اورانیوم نیست

گرد و غبار ورودی از غرب کشور آلوده به اورانیوم نیست

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور اعلام کرد: انجام آزمایش های لازم نشان می دهد که گرد و غبار پراکنده در استان های غرب و جنوب کشور حاوی هیچگونه اورانیوم ضعیف شده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که این مرکز به منظور بررسی رادیولوژیکی گردو غبارها، نمونه های لازم را تهیه نموده و پس از انجام گاما اسپکترومتری و آنالیز رادیو شیمی اعلام کرد که نتایج حاکی از آن است که اورانیوم ضعیف شده در هیچ یک از نمونه ها یافت نشد و همچنین از نظر رادیولوژیکی هیچگونه تفاوت محسوسی بین روزهای گرد و غباری و روزهای دیگر مشاهده نگردید.

علاوه بر این بررسی طیف آلفای نمونه ها نشانگر عدم وجود اورانیوم ضعیف شده در نمونه ها بوده است.

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به عنوان مسئول حفاظت جامعه در برابر هرگونه آلودگی هسته ای و به منظور جلوگیری از بروز شایعات بی اساس و نگرانی عمومی به صورت دوره ای و موردی و خاص به بررسی آلودگی های احتمالی محیطی در دریا و خشکی می پردازد تا در صورت وجود آلودگی اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 964330

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