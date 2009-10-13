پایان ماموریت نظامی ژاپن در افغانستان در ژانویه 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "توشیمی کیتازاوا" وزیر دفاع ژاپن از پایان ماموریت کشورش در پشتیبانی از نظامیان خارجی در افغانستان طی ماههای آینده خبر داد.

بر این اساس با پایان مهلت زمانی ماموریت ژاپن در افغانستان در ماه ژانویه، این کشور نیروهای خود را به وطن بازخواهد گرداند. ژاپن در حال حاضر وظیفه تامین سوخت و مواد غذایی کشتیهای آمریکایی و همپیمانانش را در اقیانوس هند بر عهده دارد.

این در حالی است که دولت پیشین ژاپن مخالف پایان ماموریت ژاپن در افغانستان بود، اما پس از شکست حزب حاکم این کشور در انتخابات پارلمانی اخیر، "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر جدید از طرح پایان حضور ژاپن در جنگ افغانستان حمایت کرده است.

به تازگی"کاتسویا اوکادا" وزیر امور خارجه ژاپن در سفری غیرمنتظره از کابل دیدار کرد. طبق اعلام منابع خبری ژاپن اوکادا به منظور دیدار با مقامهای پاکستانی راهی اسلام آباد شده بود.

دولت جدید ژاپن همچنین اعلام کرده در سیاست خارجی راهی مستقل را پیموده و قصد دارد از وابستگی خود به آمریکا بکاهد. گفتنی است "باراک اوباما" قرار است طی هفته های آینده به ژاپن سفر کند.