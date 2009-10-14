بی توجهی به نظارت و کنترل در کشور مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان قزوین گفت: سرمایه های معنوی در ایجاد تحول در جامعه نقش موثری دارند اما علیرغم آنکه توان مدیریتی و اجرایی در کشور ما بالاست اما نتوانسته ایم از این سرمایه ها دستاورد خوبی داشته باشیم.

پور محمدی افزود: مدیران در بکارگیری سرمایه های معنوی و مادی مسئولند و اگر ما خوب کار کنیم و نتایج مناسبی داشته باشیم مردم هم با اعتماد به مسئولان قضاوت درستی از اوضاع خواهند داشت.

وی دولت نهم را از دولتهای سختکوش پس از انقلاب دانست و یادآور شد: به دلیل تلاشهای فوق العاده ای که خدمتگزاران نظام در میدانهای مختلف انجام دادند مردم گرایش منطقی به این دولت داشتند و زمینه تداوم خدمتش را فراهم کردند.

نباید اجازه دهیم دغدغه های کشور تحت الشعاع امواج وارد شده قرار گیرد

پورمحمدی تصریح کرد: متاسفانه امواجی وارد کشور شد و دغدغه های موجود را تحت الشعاع قرار داد اما نباید بگذاریم که نیازهای اصلی جامعه تحت تاثیر فضای ایجاد شده قرار گیرد.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: متاسفانه یک ادعایی در دوران پس از انتخابات مطرح شد که جای تامل دارد، اگر ما پذیرفتیم که در این نظام فعالیت کنیم باید به چارچوب قانون و رعایت آن ملتزم باشیم و به آن عمل کنیم زیرا رسالت بزرگ ما این است که جامعه اسلامی را تقویت کنیم نه آنکه جلوی آن سنگ بیندازیم.

وی گفت: عده ای با نوع رفتار و عملکرد خود جامعه را مختل می کنند و کشور را از رسیدن به اهدافش دور می کنند و ادعای اصلاح گری دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورهمچنین گفت: گاهی در فضای ذهنی خود غرق می شویم و مصالح، آرمانها و ارزشها را نمی گذاریم مورد توجه قرار گیرد اما باید بدانیم ملاک همه ما قانون است و با توجه به آن میتوانیم به نقطه مشترک برسیم.

میزان مصرف در کشور نگران کننده است

وی میزان مصرف در بخشهای مختلف انرزی، آب، برق و مواد غذایی در کشور را نگران کننده دانست و یادآورشد: برخی آمارها حکایت از آن دارد که اگر روند مصرف در کشور به همین منوال ادامه یابد و اصلاح نشود در آینده نزدیک با مشکلات جدی درکشور مواجه خواهیم شد.

وی از ارائه لایحه تحول اقتصادی به عنوان حرکتی ارزشمند یاد کرد و گفت: با توصیه های مقام معظم رهبری باید جلوی مصرف بی رویه درکشور گرفته شود تا نسلهای آینده با مشکلات جدی مواجه نشوند.

پور محمدی با تقدیر از تلاش مجدانه مدیران هم گفت: مدیران ما زحمات زیادی می کشند اما با اینهمه خدمات به دلایل مختلف رضایت کامل مردم جلب نشده است.

پورمحمدی بی توجهی به کنترل و مراقبت از امور و نظارت بر دستگاهها را ازعلل عمده مشکلات ذکر کرد و اظهار داشت: قانون باید مبنای اصل سالم سازی و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه و بالاترین معروف جامعه تلقی شود و مدیران باید با جدی گرفتن قانون در آن تعلل نکنند.

وی برتلاش برای نهادینه کردن فرهنگ نظارت بر امور تاکید و اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید خودشان بر فعالیتها نظارت کنند و با فعال کردن بخش بازرسی دستگاه خود به شکایات رسیدگی و در حل مسائل اقدام کنند.

نقش رسانه ها در نظارت انکارناپذیر است

معاون قوه قضائیه نقش رسانه ها را در نظارت و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی انکارناپذیر دانست و گفت: رسانه به جای ماجراجویی های بی نتیجه باید دنبال سوژه های اصلاح گرایانه باشند و با پیگیری اموری که به تحول در زندگی مردم کمک می کند مسئولان را وادار به پاسخگویی به افکار عمومی کنند.

وی گفت: با نوشتن یک مطلب درست در یک روزنامه و خبرگزاری مدیر به سرعت پاسخگو می شود چون عملکرد و فعالیتش در مقابل افکارعمومی زیر سئوال می رود لذا با شفاف سازی و پاسخگویی می توان به نظارت و اصلاح امور اقدام کرد.

پور محمدی قانون گریزی و نظارت گریزی را از دیگر مشکلات موجود عنوان و تصریح کرد: امیدواریم با توجه جدی مدیران و مردم به اصل نظارت بتوانیم با کاهش مشکلات زمینه اعتماد سازی و رضایت بیشتر مردم را فراهم کنیم.

در ادامه جلسه شورای اداری سید علی اکبر طاهایی استاندارقزوین با تقدیراز مدیران سابق چند دستگاه اجرایی اظهار امیدواری کرد مدیران با رعایت قانون و پرهیز از برداشتهای گزینشی و سلیقه ای و با تلاش بیشتر در خدمت به مردم کوشا باشند.

همچنین سردار "سالار آبنوش" دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هم گزارش کوتاهی ازفعالیتهای ستاد ارائه کرد.

درپایان جلسه با حضور حجت الاسلام پور محمدی، استاندار و امام جمعه قزوین و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری از تمبر یادبود شهید سرلشگر حسین لشگری در حضور فرزند شهید رونمایی شد.