به گزارش خبرنگار مهر در قم در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب جهان تشیّع، امام صادق(ع) صادر شده است آمده است: شهادت مظلومانه استوانه علم و فقاهت و حامى بزرگ اسلام و مذهب اهل بیت(علیهم السلام) را به جهان اسلام و مخصوصاً شیعیان اهل بیت تسلیت عرض می کنم.
در ادامه پیام تصریح شده است: در عظمت مقام آن حضرت همین بس که هیچ کتابى در اصول و فروع اسلام، نیست مگر این که روایات پرمعنایى از آن حضرت در آن دیده مى شود نه تنها چهار هزار شاگرد مبرز که بسیارى از آنها جزء بزرگان جهان تشیّع و فقهاى نامدار بودند و حتى بعضى از رجال معروف اهل سنت نیز از مکتب آن بزرگوار استفاده کردند بلکه به گواهى تاریخ غیر مسلمین و ملاحده نیز به محضر شرفیاب مىشدند و از چشمه زلال علومش پیمانههاى توحید و خداشناسى می نوشیدند.
آیت الله مکارم شیرازی در این پیام بیان داشته است: هرگاه شرایط آن زمان تاریک و پرخفقان بنىامیّه و بنىعبّاس را در نظر بگیریم و به حجم آثار علمى آن امام همام بنگریم به عظمت کار آن حضرت در آن شرایط سخت آشناتر خواهیم شد به یقین اگر تعلیمات ناب امام صادق(علیه السلام) و حمایت آن حضرت از اصول و فروع اسلام نبود امروز شاهد انحرافات زیادى بودیم.
سزاوار است رسانه ها و وعاظ محترم و مداحان به مناسبت مجالس سوگوارى آن حضرت، به شرح خدمات آن بزرگوار بپردازند و مخصوصاً نسل جوان را از سرچشمه زلال علوم آن بزرگوار سیراب سازند.
آیت الله مکارم شیرازى:
اگر تعلیمات ناب امام صادق(ع) نبود امروز شاهد انحرافات زیادى بودیم
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی با تسلیت شهادت امام صادق (ع) بیان داشت: اگر تعلیمات ناب و حمایت آن حضرت از اصول و فروع اسلام نبود امروز شاهد انحرافات زیادى بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب جهان تشیّع، امام صادق(ع) صادر شده است آمده است: شهادت مظلومانه استوانه علم و فقاهت و حامى بزرگ اسلام و مذهب اهل بیت(علیهم السلام) را به جهان اسلام و مخصوصاً شیعیان اهل بیت تسلیت عرض می کنم.
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