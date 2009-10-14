دولت یمن و فرافکنی بحران حوثی ها

به موازات حملات تبلیغاتی دولت یمن علیه شیعیان استان صعده در "شمال غربی صنعا"، رسانه های وابسته به عربستان درصدد القای وابستگی حوثی ها به ایران برآمدند.



حوثی ها که از سال 2004 میلادی با دولت مرکزی یمن وارد جنگ شده اند به طور عمده در ارتفاعات صعب العبور مشرف بر استان صعده موضع گرفته اند که دسترسی ارتش یمن به این ارتفاعات دشوار است.



در سال 2004 دولت یمن برای سرکوب قیام حوثی ها از بمبهای شیمیایی و فسفری علیه ساکنان صعده استفاده کرد که در جریان آن جنگنده های نیروی هوایی عربستان نیز شرکت داشتند.



علی محسن الاحمر استاندار سابق صعده و معروف به علی شیمیایی یمن در سال 2004 تعدادی از کودکان و زنان شیعه را به عنوان سپر انسانی برای شکست مقاومت گروه مخالف الحوثی صعده در برابر ستونهای زرهی ارتش یمن قرار داد، اما نتوانست پیشروی قابل قبولی در ارتفاعات صعده داشته باشد.



به علت نگرانی عربستان از گسترش مذهب تشیع در استانهای شیعه نشین شرق عربستان، این کشور با دقت تحولات جنگ استان صعده را زیر نظر دارد.



حکومت آل سعود، دولت یمن را با پرداخت صدها میلیون دلار تشویق کرده تا جنبش حوثی ها را سرکوب کند.



حوثی ها که 15 درصد از جمعیت 60 درصدی زیدی های یمن را تشکیل می دهند همواره محروم ترین قشر در میان طوایف شافعی ، زیدی و وهابی یمن به شمار می آیند.



دولت یمن تحت تاثیر دولت عربستان از انجام فرایض مذهبی شیعیان مانند اعیاد شعبانیه و عید غدیر خم و سایر مناسبات دینی جلوگیری می کند در حالی که وهابی های سعودی در طول 20 سال گذشته بیش از 400 مدرسه دینی در یمن تاسیس کرده اند.



گسترش دامنه فعالیتهای تروریستی در یمن که ساختاری کاملا قبیله ای دارد معلول حضور وهابی ها در این کشور است، اما رسانه های عربستان و یمن هر گز به خطر وهابی ها در این کشور اشاره نمی کنند.



در سال 2005 ، دولت قطر برای حل بحران ناشی از جنگ حوثی ها و دولت مرکزی میانجگری کرد و موافقت نامه آتش بسی را میان دو طرف امضا کرد، اما با تحریکات عربستان این موافقتنامه توسط دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نقض شد.



قتل نزدیکان شیخ بدرالدین الحوثی رهبر 85 ساله حوثی ها توسط ارتش یمن و اعدام دسته جمعی جوانان شیعه معروف به "الشباب المومن" از موارد نقض توافقنامه دوحه بود.



حسن اللوزی وزیر اطلاع رسانی یمن اخیرا در گفتگویی با رسانه های عربستان مدعی شد که حوثی ها با ایران در ارتباط هستند و برای اثبات ادعای خود یک کتاب نهج البلاغه چاپ قم را به عنوان مدرک جرم به خبرنگاران نشان داد!.



با اینکه حوثی ها به هیچ گروه و کشوری وابسته نیستند، اما به دلیل عشق به اهل بیت رسول الله "ص" با وجود فشارهای داخلی و منطقه ای و تحمل دشواری ها، بر عقیده خود ثابت قدم هستند.



بنابراین اقدام اخیر دولت یمن در بستن یک بیمارستان وابسته به هلال احمر ایران در صنعا و محروم کردن قشر وسیعی از محرومین یمنی از خدمات پزشکی و خبرسازی و جوسازی گسترده شبکه العربیه بر ضد جمهوری اسلامی ایران از سیاستهای فرافکنانه دولت یمن ناشی می شود



از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از 3 ملیون یمنی در عربستان شاغل هستند وعلی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای فراهم کردن مقدمات ریاست جمهوری فرزند خود نیاز به حمایت عربستان دارد، بنابراین برای کسب رضایت وهابی ها دست به کشتار شدید شیعیان صعده می زند، اما متاسفانه جامعه جهانی در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده است.

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"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه

