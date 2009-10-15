350 هزار نفر طی سه سال آموزش کسب و کار دیدند

محمد رضا سپهری در جشنواره مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: در کشورهای پیشرفته 60 تا 70 درصد اشتغال در بخش خدمات ایجاد می شود اما در کشور ما این میزان 40 تا 50 درصد است.

وی افزود: کشور آمریکا برای 10 سال آینده قرار است 21 میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کند که 21 میلیون آن در بخش خدمات خواهد بود اما در کشور ما به این بخش بی توجهی شده در حالیکه می توان 50 درصد اشتغال مورد نیاز کشور را در این بخش ایجاد کرد.

به گفته سپهری دلیل عمده عدم موفقیت برخی واحدهای تولیدی بی توجهی به بخش مهم و کم هزینه خدمات است و برای مثال بخش IT و ICT در کشور ما می تواند مشاغل زیادی را فراهم کند.

وی خوشه سازی در زمینه کسب و کار در هر استان بصورت علمی و توجه به صادرات، بسته بندی و تولید، تهیه بانک اطلاعاتی از متخصصان و فارغ التحصیلان استانی دانشگاههای داخل و خارج از کشور و ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران بومی را درتوسعه فعالیتهای کارآفرینی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با شناسایی طرحهای نیمه تمام و واحدهایی که زیرظرفیت خود کار می کنند می توان سرمایه گذاران را در فعال سازی طرح مشارکت داد وبه ایجاد اشتغال و رونق فعالیتها کمک کرد.

سپهری با اشاره به اهمیت آموزش در کسب و کار افزود: آموزش کارآفرینان برای ارتقا مهارتها و توانمند سازی کارآفرینان و شاغلان واحدهای تولیدی امری ضروری است که در این راستا تاکنون 350 هزار نفر در دوره های آموزشی شرکت کرده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه منابع آموزشی که درسالهای قبل در دوره ها استفاده می شد استاندارد نبوده اخیرا با هماهنگی انجام شده با مراکز مختلف با سرفصلهایی که موسسه تعیین کرده و کتبی که در اختیار گذاشته شده دوه های تکمیلی در برخی استانها اجرا شده و امسال نیز بدنبال گسترش دوره ها هستیم.

به گفته سپهری اخیرا موسسه کار و تامین اجتماعی دو بسته آموزشی استاندارد را تهیه کرده که بسته siyb توسط موسسه سازمان بین المللی کار تهیه شده و در 54 کشورجهان آموزش داده می شود که این بسته را بومی سازی کرده و متناسب با شرایط کشور آماده شده تا در کلاسهای کسب و کار و کار آفرینی آموزش داده شود.

وی افزود: یک بسته دیگرهم تحت عنوان بسته kab که این بسته هم بصورت پودمانی توسط موسسه آماده شده و برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و دبیرستانها قابل استفاده خواهد بود.

سپهری آموزشهای کسب وکاردر کشور را حرکتی روبه جلودانست و گفت: با انگیزه های فراوانی که در جوانان هست و استقبالی که درشهرها شده امیدواریم بتوانیم خدمات آموزشی مناسبی به جوانان وعلاقمندان ارائه کنیم و این آموزشها بتواند هم برای بهبود کسب و کار و هم برای ایجاد کسب و کار در بخش خدمات که در کشور ما مغفول مانده موثر و مفید واقع شود.

به گفته رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی کشور بخش خدمات چون هم هزینه کمتری دارد و هم به تولید منجر می شود باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد وخدمات قبل و بعد از فروش مثل بازاریابی، حمل و نقل و مسائلی که در بخش خدمات هست مورد توجه برای اشتغال قرار گیرد.

سپهری تصریح کرد: ما سعی کرده ایم مشاغل نو و جدید را درکتابهایی به جوانان معرفی کنیم که در جشنواره قزوین هم کتابی با عنوان مهارتهای نوبه علاقمندان معرفی شد.

وی اظهار داشت: دوره های آموزشی شروعی مناسب و مثبت برای جوانان جویای کاراست که م تواند به خلاقیت و افزایش انگیزه نیروهای جوان هم کمک کند و زمینه ارتقای شغلی آنها رافراهم نماید.