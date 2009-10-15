نفرات برتر جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره سه روزه هشت اثر نمایشی از سراسر استان گلستان به روی صحنه رفت.

بر اساس آرای هیئت داوران محمد دزیانی در بخش کارگردانی، سید مهدی صمدی و سعید آهی در بخش بازیگری و علی عرب و رضا مهاجر در بخش طراحی صحنه برگزیده شدند.

از 32 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 22 اثر برای بازبینی انتخاب شد که در مجموع هشت اثر نمایشی برای شرکت در این جشنواره انتخاب شد.

فرهنگهای بومی و محلی، صرفه جویی، جوانان، بانوان، مسائل اجتماعی و آزاد از جمله موضوعات این جشنواره هنری است.

نمایشهای اسماعیل اسماعیل به کارگردانی محمد حسین عرب از گرگان، "من زراره عذرا طاها هستم "به کارگردانی علی عرب و رضا مهاجر از گنبد، " امشب دیگر مهره های پشتم نی لبگ می زند "به کارگردانی میلاد گیلانی از کردکوی، "گرگون "به کارگردانی رقیه نظری از علی آباد کتول از جمله نمایشهای این جشنواره بود.

نمایش دهانی پر از کلاغ "به کارگردانی جمیل ایری از گنبد، "کوچه اقاقیا "به کارگردانی محمد کر از بندرترکمن، "بیداری در نورنبرگ 2011" به کارگردانی محمد دزیانی از گرگان و "عطر رزهای زرد "به کارگردانی سهراب سهیلی از گنبد از دیگر نمایشهای این جشنواره است.