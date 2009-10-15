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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد در 26 رشته برگزار می شود

مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد در 26 رشته برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد واحد گرگان گفت: مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در 26 رشته ورزشی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل رنجبر عصر سه شنبه در شورای تربیت بدین منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در گرگان افزود: این مسابقات بین دانشجویان دختر و پسر، کارکنان و اعضاء هیئت علمی برگزار
می شود .

وی، از میزبانی واحد گرگان در رشته های دو و میدانی برادران، کشتی آزاد و فرنگی، بسکتبال برداران، بسکتبال خواهران و تنیس روی میز کارکنان مرد خبر داد.

دائمی گفت : دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای برگزاری این مسابقات سعی خواهد کرد میزبان شایسته ای برای ورزشکاران باشد .

کارشناسان و مدیران تربیت بدنی واحدهای منطقه و نماینده دبیرخانه منطقه 10 در این نشست شرکت داشتند.

منطقه 10 دانشگاه آزاد شامل استانهای گلستان و سمنان است.

کد مطلب 964403

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