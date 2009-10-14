به قرعه دل نبسته ایم/ همه چیز در داخل میدان مشخص می شود

رضا مهماندوست پس از پایان مراسم قرعه کشی با بیان مطلب فوق به خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک گفت: بانگاهی به جدول مسابقات در می یابیم که نفرات تیم ما با قرعه سختی مواجه شده اند. قرعه تنها 10 درصد شانس کسب مدال است و 90 درصد به عملکرد تکواندوکار در داخل میدان بستگی دارد.

وی ادامه داد: حریفان سبک تر در بازی های مقدماتی باعث می شوند تکواندوکار بدون آسیب دیدگی و با اعتماد به نفس بیشتر کار را دنبال کرده و برای کسب مدال در جدول پیش برود.

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این مسابقات برای اولین بار از هوگوی الکترونیکی استفاده می شود به همین دلیل نمی توان نتیجه را پیش بینی کرد و همه چیز در داخل میدان مشخص می شود.

مهماندوست در پایان گفت: روز اول مسابقات نشان خواهد داد که کدام تیم ها بهتر تمرین کرده و برای کسب نتیجه به دانمارک آمده اند. خیلی از کشورها همانند ما با ترکیبی دگرگون شده و برخی هم با همان نفرات سابق خود در این دوره شرکت می کنند.