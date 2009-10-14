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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

مهماندوست:

به قرعه دل نبسته ایم/ همه چیز در داخل میدان مشخص می شود

به قرعه دل نبسته ایم/ همه چیز در داخل میدان مشخص می شود

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: در رقابت های جهانی فقط بهترین ها می توانند به مدال برسند به همین دلیل به قرعه دل نبسته ایم.

رضا مهماندوست پس از پایان مراسم قرعه کشی با بیان مطلب فوق به خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک گفت: بانگاهی به جدول مسابقات در می یابیم که نفرات تیم ما با قرعه سختی مواجه شده اند. قرعه تنها 10 درصد شانس کسب مدال است و 90 درصد به عملکرد  تکواندوکار در داخل میدان بستگی دارد.

وی ادامه داد: حریفان سبک تر در بازی های مقدماتی باعث می شوند تکواندوکار بدون آسیب دیدگی و با اعتماد به نفس بیشتر کار را دنبال کرده و برای کسب مدال در جدول پیش برود.

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این مسابقات برای اولین بار از هوگوی الکترونیکی استفاده می شود به همین دلیل نمی توان نتیجه را پیش بینی کرد و همه چیز در داخل میدان مشخص می شود.

مهماندوست در پایان گفت: روز اول مسابقات نشان خواهد داد که کدام تیم ها بهتر تمرین کرده و برای کسب نتیجه به دانمارک آمده اند. خیلی از کشورها همانند ما با ترکیبی دگرگون شده و برخی هم با همان نفرات سابق خود در این دوره شرکت می کنند.

کد مطلب 964406

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