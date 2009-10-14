عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر هم سطح 22 بهمن خرم آباد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسعود مختاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان لرستان در محل استانداری این استان اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه عمران شهری در مرکز استان به پایان رسیده و تنها نصب علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی های این پروژه مانده که در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: پروژه تقاطع غیر هم سطح 22 بهمن خرم آباد تا روز شنبه برای افتتاح و بهره برداری آماده شود.

مدیر کل سازمان همیاری شهرداریهای استان لرستان با تاکید بر ضرورت دعوت از آحاد مردم خرم آباد برای افتتاح این پروژه، خاطر نشان کرد: یک فیلم مستند 10 دقیقه ای از مراحل اجرای این پروژه تهیه شده که در روز افتتاحیه به نمایش درخواهد آمد.

مختاری با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف، یادآور شد: پروژه تقاطع غیر هم سطح میدان 22 بهمن خرم آباد با توجه به برآورد اولیه پروژه با صرفه جویی کامل اجرایی شده است.

به گزارش مهر در این جلسه مقرر شد صدا و سیمای مرکز لرستان به عنوان متولی برگزاری مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیر هم سطح 22 بهمن خرم آباد تمهیدات لازم در این زمینه را انجام دهد.