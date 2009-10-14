وزارت بهداشت از افزایش ابتلای دانش آموزان به آنفلوانزای A خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا گفت: دانش ‌آموزانی که دارای تب و علائم بیماری آنفلوانزا هستند به هیچ عنوان به مدرسه نروند.

وی با اشاره به اینکه طی هفته گذشته موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در میان دانش ‌آموزان افزایش داشته ، گفت: دانش ‌آموزان در صورت ابتلا به بیماری آنفلوانزا تا زمان بهبودی کامل و اجازه از پزشک به هیچ عنوان نباید به مدرسه بروند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت افزود: طی هفته گذشته 173 مورد جدید ابتلا به بیماری آنفلوانزا در کشور گزارش شده است که در مجموع تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور از 476 مورد به 649 مورد رسیده است.

گویا با بیان اینکه افزایش موارد جدید ابتلا به بیماری آنفلوانزا بیشتر در میان دانش‌آموزان بوده است گفت: این افزایش موارد تنها در برخی از شهرها بوده است.

وی، تعداد موارد جدید فوت شده طی هفته گذشته را 3 مورد اعلام کرد و در توضیح گفت: یک خانم باردار و 2 کودک 11 ماهه و 3 ساله علیرغم شروع درمان و در حین درمان فوت کردند که در مجموع شمار فوت‌شدگان در اثر این بیماری به 10 نفر در کشور رسیده است.

گویا با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد فوت در میان دانش ‌آموزان نداشته ‌ایم، به اولیاء مدارس توصیه کرد که از پذیرفتن دانش ‌آموزانی که دارای علائم بیماری آنفلوانزا هستند خودداری نمایند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت فزود: دانش ‌آموزان در صورت ابتلا به بیماری حتماً باید در منزل استراحت نموده و پس از بهبودی کامل به مدرسه مراجعه کنند.