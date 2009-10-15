انسجام لازم در اطلاع رسانی از پروژه های عمرانی لرستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد در جلسه شورای اطلاع رسانی استان لرستان در محل استانداری این استان اظهار داشت: کارهای عمرانی زیادی در سطح استان در دست اجرا است که برخی از این پروژه ها از جمله پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال به عنوان یکی از پروژه های ملی محسوب می شود.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه های عمران شهری در خرم آباد، ادامه داد: بیشتر مردم استان از پروژه های در دست اجرا در سطح لرستان اطلاع کافی ندارد و این امر به این علت است که انسجام کافی در اطلاع رسانی از این پروژه ها در استان وجود ندارد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مخاطبان از محتوا و کیفیت پروژه های عمرانی استان اطلاعات کافی ندارند، خاطر نشان کرد: در حوزه اطلاع رسانی از این پروژه ها متاسفانه یک حلقه مفقوده وجود دارد.

دهناد خواستار اطلاع رسانی کامل و موثر از پروژه ها عمرانی استان بدون استفاده از ادبیات تکراری و خسته کننده شد و تصریح کرد: با اطلاع رسانی از فعالیت های صورت گرفته فرهنگ سازی در خصوص اینکه در لرستان می شود کارهای بزرگ انجام داد صورت خواهد گرفت.