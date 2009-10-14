ایرانیها با غذاهای دریایی بیگانه اند/ ضرورت مصرف گیاهان دریایی

دکتر نائره بشارتی در آستانه روز جهانی غذا ( 24 مهر) در گفتگو با خبرنگار مهر بر استفاده از شیوه های نوین به منظور مصرف آبزیان در برنامه غذایی افراد تاکید کرد و گفت: صرف غذاهای آماده، ساندویچ ها و فست فودها، مصرف انواع تنقلات مانند پفک برای کودکان و میان وعده‌های غذایی برای رفع گرسنگی در محل کار، این روزها عادی شده است. این در حالی است که نتایج تمامی تحقیقات جهانی بر استفاده از آبزیان برای تامین گروههای اصلی مواد غذایی تاکید دارد.

مدیر گروه رشته تکنولوژی فرآورده های شیلاتی شمال کشور با عنوان این مطلب که نباید ماهیان را تنها گروه خوراکی آبزیان دانست، افزود: با توجه به پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در کشور شاید یکی از بهترین شیوه های گسترش مصرف آبزیان، توجه بیشتر به مصرف گیاهان دریایی خصوصا جلبکهای خوراکی (ALGE) است.

بشارتی با اشاره به اینکه قدمت و سابقه شناخت و استفاده از جلبکهای دریایی را به عنوان منابع پر ارزش موادغذایی به 900 سال قبل از میلاد باز می گردد، گفت: قرنها است جلبکهای دریایی در کشورهای ساحلی نظیر ژاپن، چین، کره، سوئد، نروژ، ایرلند و بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان یک غذای مفید و کامل مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه حتی در برخی کشور های اروپایی و آمریکا نیز بهره مندی از مزایای بی شمار تغذیه ای این جلبکها از طریق مکمل های غذایی و رژیمی (FOOD SUPLEMENT) مرسوم شده است.

این متخصص هیدروشیمی ادامه داد: در بین انواع جلبکهای دریایی که بالغ بر 180گونه است، نوع خاصی به نام "کلرلا" به دلیل آنکه حاوی مقادیر قابل توجهی از اسیدهای آمینه، ویتامینها، مواد معدنی، اسیدهای چرب، فیبر، کلروفیل و پروتئین است مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته ولی متاسفانه در کشور ما به رغم وجود تنوع زیستی، چندان شناخته شده نیست و شاید تنها راه بهره مندی مردم از مزایای تغذیه ای کلرلا، استفاده از مکمل های غذایی و رژیمی است.

بشارتی با تاکید بر وجود برچسب تاییدیه وزارت بهداشت بر روی قرصها و کپسولهای وارداتی جلبکهای سبز (algomed) در هنگام مصرف، ابراز امیدواری نمود در آینده متخصصان داخلی موفق به تولید انبوه این مکمل ها شوند.

وی در پایان بهره ‌مندی از این نعمت الهی را نیازمند عزم ملی دانست و افزود: علاوه بر همت و تلاش وزارت بهداشت، می‌طلبد تمامی نهادها و ارگانهای مسئول نیز در این زمینه همکاری لازم را صورت دهند. امروزه جلبک شناسان در کشورهای مختلف به دنبال تولید صنعتی کلرلا در حجم بسیار زیاد هستند و حیف است که کشور ما با دارا بودن پتانسیلهای مناسب، در این زمینه بی بهره بوده و صرفا به مکمل های غذایی اکتفا نمایند.