ویتنامی دیگر در افغانستان در انتظار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "راینیشن پست" در تحلیلی در این باره به قلم "گوردهارد اوهلمن" نوشت : آمریکا در معرض تهدید تکرار ویتنامی دیگر در سیاست خارجی اش قرار دارد. این بدان مفهوم است که خطا در جنگ علیه ویتنام در پایان سالهای شصت می تواند در افغانستان و در مبارزه با چریکهای طالبان یک بار دیگر تکرار شود.

نویسنده در ادامه به مقایسه جنگ ویتنام و افغانستان پرداخت و نوشت : در هر دو رقبای آمریکا شبیه هم هستند و این امروز کاملا ملموس و مشخص است. در هر دو جنگ طرف مقابل آمریکا زندگیشان را بر اساس ایده مشترک مبارزه بدون شرط علیه دشمنانشان پایه ریزی کردند.

نویسنده در ادامه با اشاره به افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان خاطر نشان کرد: با این حال تا کنون موفقیت نظامی ملموسی در این جنگ حاصل نشده است و البته در جنگ ویتنام هم همین گونه بود.

در ادامه این مطلب آمده است : هشت سال جنگ علیه طالبان و هنوز تعیین نکردن هیچ تاریخی برای برگشت در مردم آمریکا با توجه به افزایش شمار تلفات این جنگ در نیروهای آمریکایی، شک و تردیدهای اساسی در مفهوم این عملیات را در پی داشته است. این هم مشابه جنگ ویتنام است.

راینیشن پست همچنین نوشت : در ویتنام در پایان و به دنبال شوکهای روحی ملی حاصل از این جنگ طولانی در آمریکا شکست بود. یک چنین وضعیتی امروز نیز می تواند در افغانستان تکرار شده و آمریکا را متزلزل کند.

این در حالی است که قدرتهای دیگر مانند چین، هند و برزیل روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند. روسیه سرشار از منابع انرژی هم در تلاش است تا به شکوه و جلال سابقش باز گردد. شکست آمریکا در افغانستان می تواند نقش و نفوذ این کشور در دنیا را به شدت کاهش دهد.