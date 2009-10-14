خرم آباد شکل پارکینگ طولی به خود می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ پرویز حسینی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: اجرای پروژه ها و احداث زیر گذرها از جمله زیرگذر میدان بسیج و 22 بهمن در راستای رهایی از وضعیت ترافیکی شهر کمک بسیار مهمی در این زمینه محسوب می شود چرا که اگر این کارها انجام نمی شد مشکلات زیادی به وجود می آمد و خرم آباد شکل پارکینگ طولی به خود می گرفت.

وی انضباط بخشی به ترافیک در طی ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در نقاطی که بیشترین مشکل ترافیکی در زمینه تردد عابران وجود داشت با همکاری شهرداری کلیه دست فروشان جمع آوری و رفع سد معبر شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با بیان اینکه ما مصمم هستیم انتظام بخشی خوبی به خیابانهای سطح شهر داده شود، یادآور شد: در کنار توسعه ناوگان حمل و نقل، بایستی توجه جدی به توسعه راهها و خیابانها شود و ضمن توسعه راهها، معضلات ترافیکی و اجتماعی نیز در سطح شهر مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ حسینی همچنین به برنامه های اجرا شده در هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود : در نمایشگاه هفته ناجا غرفه راهنمایی و رانندگی دایر شد که در این غرفه تجهیزات پلیس راهنمایی و رانندگی درون و برون شهری نظیر دوربین های پیشرفته با قابلیت عکس در حافظه و ثبت کردن تخلفات خودرو های متخلف در معرض دید عموم قرار داده شد.

وی با تشریح بخش دیگری از غرفه راهنمایی و رانندگی با محوریت انضباطی - ترافیکی، گفت: در این بخش یکسری ماکتها بصورت شهر منظم و غیر منظم و نمادین نمایش داده شد که با این کار خود مردم در رابطه با معضلات، می توانند از نزدیک قضاوت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان اجرای مسابقات در نمایشگاه در سطح کودکان و بزرگسالان، در راستای سطح آموزش به همشهریان را از دیگر برنامه های پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان دانست و افزود: در این زمینه سوالاتی در راستای مسائل مربوط به ترافیک و اصول رانندگی مطرح و در پایان به برندگان این مسابقه جوایزی شد.

وی همچنین در خصوص انتظام بخشی و ساماندهی وسایط نقلیه به ویژه تاکسی ها و خودروهای شخصی نیز خاطر نشان کرد: با همکاری حوزه مدیریت شهری، استانداری و تاکسیرانی اقداماتی صورت گرفته به طوریکه در نظر داریم در آینده نزدیک تمامی رانندگان تاکسی ها دارای پوشش لباسی متحدالشکل شوند.