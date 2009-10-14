سیاست دوگانه ریاض در برابر صنعا / آموزش نظامی جدایی طلبان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، این منابع تصریح کردند امیر متعب فرزند عبدالله بن عبدالعزیز فرزند شاه عربستان شخصا بر آموزش جدایی طلبان جنوب یمن در پایگاه نظامی منطقه ربع الخالی نظارت دارد.



به گفته این منابع، اقدامات عربستان برای تجزیه یمن که در راستای منافع ریاض قرار دارد، صورت می گیرد.



منابع یمنی تصریح کردند ریاض با این اقدامات می خواهد توجه واشنگتن را به خود جلب کند در حالی که آمریکا تصمیم گیری در این زمینه را به روشن شدن نتایج تحقیقات خود درباره اوضاع یمن موکول رکده است.



در این زمینه گروه الحوثی در بیانیه ای تاکید کرده است که وزارت کشور عربستان برای تشکیل شبه نظامیان مسلح با هدف جنگ با حوثی ها در دو سوی مرزهای عربستان و یمن تتلاش می کند.



حوثی ها تاکید کردند مقامهای عربستان شماری از شیوخ وهابی را به از سرگیری ارتباط با برخی عناصر القاعده سعودی موجود در خاک یمن با هدف مشارکت در درگیریها بر ضد حوثی ها در صعده یمن، واداشته است.



اخیرا یک روزنامه سعودی به دخالت ریاض در تحولات کنونی شمال یمن اعتراف و این دخالت را به عنوان حفظ امنیت عربستان، توجیه کرد.



افشای دخالت عربستان در امور داخلی یمن و تلاش برای تجزیه این کشور از طریق ایجاد پایگاهی نظامی در خاک خود برای آموزش جدایی طلبان جنوب یمن در حالی صورت می گیرد که شبکه العربیه در دنباله روی از توصیه های مقامهای سعودی، جنگ رسانه ای و تبلیغاتی شدیدی را بر ضد جمهوری اسلامی ایران با انتشار خبرهای ساختگی و طرح اتهامات مبنی بر دخالت کشورمان در حوادث یمن به راه انداخته است؛ این شبکه در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، نیز رویکرد خصمانه ای در پیش گرفت که همچنان ادامه دارد.