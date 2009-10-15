شبکه های جذب نیرو در کشورهای عربی برای پیوستن به القاعده در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالله العبید شهروند 27 ساله عربستانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت : در دانشگاهی در ریاض پایتخت عربستان استخدام شدم و توسط شبکه سربازگیری از طریق سوریه به عراق منتقل شدم.

العبید درباره اولین ارتباطی که با وی انجام شد، افزود : برای اولین بار درباره پیوستن به مخالفان در سال دوم تحصیلم در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در ریاض با من ارتباط برقرار شد و یکی از همکلاسی هایم نوشته ها و دی وی دی هایی درباره القاعده و جنگها در عراق در اختیار من قرار داد.

وی خاطر نشان کرد : سربازگیران نیروهای مسلح درعربستان سعودی حقوق مرحله آینده از سفرم از طریق دبی به سوریه را پرداخت کردند و تلفن همراهی برای تماس در دمشق در اختیارم قرار دادند.

العبید افزود: من به گروهی متشکل از 20 شخص از کشورهای منطقه خاورمیانه؛ شامل تونسی ها، عربستانی ها، یمنی ها و دیگر کشورها پیوستم.

به گزارش العالم، وی اعتراف کرد در مین گذاری راه ها در استان دیاله عراق دست داشته است و نیروهای عراقی وی را در سال 2008 در حالی که در مسیر خود به بغداد بود، بازداشت کردند.

آسوشیتدپرس در پایان این گفتگو نتیجه گیری کرده است که سفر محمد عبدالله العبید دریچه ای بر چگونگی اداره شبکه های تروریستی برای برطرف کردن کمبود نیرو باز و ثابت می کند که این شبکه ها دانشگاه ها و بازارها را برای سربازگیری کسانی که به دنبال حمل سلاح در عراق هستند، به کار گرفته است و اینک آنها را به طور فزاینده به افغانستان نیز گسیل داشته است.

این خبرگزاری تاکید کرد حتی با کاهش خشونت در عراق، مسئولان مربوطه درباره کانالهای سری که امثال العبید را به عراق اعزام کرده اند، ابراز نگرانی می کنند، زیرا این شبکه ها همچنان فعال هستند و هر لحظه، امکان گسترش فعالیت آنها وجود ارد.



خاطر نشان می شود چندی پیش یک عضو ائتلاف کردها در پارلمان عراق در گفتگو با مهر با بیان اینکه،نفع دوستان صدام درناامنی عراق است، از نفوذ تروریستها از عربستان به کشورش خبر داده بود.



محمود عثمان تاکید کرده بود برخی کشورهای عربی که دوستان رژیم سابق بودند، همچنان به مواضع منفی در قبال دولت جدید عراق ادامه می دهند که این مواضع، مشکلاتی را برای عراق در زمینه امنیتی و ثبات به وجود آورده است.



به گفته وی، برخی از تروریستها از مغرب، برخی ازمصر، یمن وعربستان و دیگر کشورهای عربی به عراق می آیند .