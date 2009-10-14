فضاهای مجازی اطلاع رسانی جایگزین مناسب کتاب نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان غربی با بیان این مطلب، بر بسیج کردن نهاد های فرهنگی از جمله خانواده برای تربیت نسلی آگاه و روشنفکر از طریق کتاب به عنوان ابزار سنتی تاکید کرد.

وی بیان داشت: در سالهای گذشته جامعه از کمبود عرضه کالاها و برنامه های فرهنگی رنج می برد ولی خوشبختانه هم اکنون با ایجاد تنوع و عرضه مستقیم آنها به مردم این کمبود رفع شده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود:نهادهای فرهنگی بخصوص شهرداری باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر ها توجه بیشتری کنند و با توسعه هماهنگ زیر ساخت های فرهنگی در شهر ها در راستای ارتقا سطح فرهنگ عمومی، اخلاق و رفتار مناسب شهروندی حرکت کنند.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب از طریق رسانه ها، بیان داشت: گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در کشور طی سالهای اخیر باعث شده جوانان و دانشجویان با حفظ اصالت فرهنگی خود و با توجه به موضوعات علمی در المپیاد های علمی بین المللی و کنفرانس های جهانی مقالات بنیادین ارائه کنند.

فروش بیش از شش میلیارد ریال در هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان غربی

مدیرکل ‌فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی نیز در ادامه این آیین با بیان اینکه در طی برگزاری این نمایشگاه سه میلیارد ریال فروش بن و سه میلیارد و 500 میلیون ریال خرید آزاد انجام شده است، بیان داشت: تمامی محصولات ارائه شده در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به بازدید کنندگان عرضه شده است.

محسن غفاری آذر حضور شهرستانهای اشنویه، نقده، بوکان، تکاب و ارومیه به همراه جلسات متعدد نقد و بررسی کتاب را از ویژگی های بارز این نمایشگاه عنوان و خاطر نشان کرد: در کنار اجرای برنامه های جنبی از جمله مسابقات نقاشی و قرآن وکتابخوانی در این نمایشگاه پر فروش ترین کتاب دفاع مقدس با عنوان دا با حضور نویسنده این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از برپایی نمایشگاه ویژه کودکان و نوجوانان خبرداد و بیان داشت: نیمه دوم امسال با حضور ناشران کشوری در حوزه کودک و نوجوان نمایشگاهی تحت این عنوان در استان دایر می شود.

غفاری آذر برگزاری جشنواره شعر رضوی، شعر نوجوان و جشنواره رسانه های دیجیتال برای نخستین بار در استان را از دیگر برنامه های مهم فرهنگی در نیمه دوم سال اعلام کرد.