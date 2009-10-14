شرکت ملی پسته ایرانیان قیمت خرید پسته را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یک روز پس از انتشار گزارش نارضایتی پسته کاران رفسنجانی در خبرگزاری مهر از عدم اعلام نهایی قیمت پسته توسط شرکتهای متولی پسته که موجب بروز مشکلاتی در امر خرید و فروش این محصول شده بود، در نهایت شرکت پسته ایرانیان روز گذشته قیمت نهایی محصول پسته سال جاری را در اطلاعیه ای اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است نرخ خرید عمده پسته "فندقی" با اونس 28 تا 30 مبلغ 65 هزار ریال، پسته دم بست 55 هزار ریال، نرخ پسته "اکبری" با اونس 20 تا 22 مبلغ 88 هزار ریال، نرخ پسته "احمد آقایی" با اونس 24 تا 26 مبلغ 79 هزار ریال، پسته "کله قوچی" با اونس 18 تا 20 مبلغ 88 هزار ریال، دم بست کله قوچی با اونس 18 تا 20 مبلغ 57 هزار ریال، دم بست اکبری با اونس 20 تا 22 مبلغ 59 هزار ریال و دم بست احمد آقایی با اونس 24 تا 26 بلغ 56 هزار ریال می باشد.

در این اطلاعیه آمده است خرید پسته توسط این شرکت از ابتدای آبان ماه به صورت مدت دار آغاز می شود.

نوع پرداخت قیمت پسته به کشاورزان به صورت دو روش یک قسط نقد و سه قسط در سه ماه و یا نقد به صورت دریافت کل پول ظرف مدت چهار ماه خواهد بود و هیچ محدودیتی در خرید پسته وجود ندارد.