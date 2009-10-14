اسامی داوران اعلام شد/ حق وردی دیدار پرسپولیس - ملوان را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت‎کننده در هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه:24/7/88

* ذوب‎آهن - راه‎آهن (ورزشگاه ذوب‎آهن فولاد شهر- ساعت 14:45)

داور: فرشید افشار کمک‌ها: علی موغلی، حسن یوسفی و اسماعل آمری ناظر: سعید بطحایی

* شاهین بوشهر- فولاد مبارکه (ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت 17:00)

داور: محسن ترکی کمک‎ها: محسن فریمانی، مجید ویشگاهی و مرداس جابری ناظر: محمد علی فروغی

* مس کرمان - فولاد خوزستان (ورزشگاه شهید باهنرکرمان - ساعت :16:40)

داور: غلامرضا جباری کمک‌ها: بابک داوری، حسین طالقانی و موسی الرضا ارغوانی ناظر: علی خسروی



* پرسپولیس - ملوان بندر انزلی (ورزشگاه آزادی تهران - ساعت :16:50)

داور: تورج حق‌وردی کمک‌ها: صادق نوری، بهرام کیانی و سید مهدی سید علی ناظر: حاتم بابک‌پور



شنبه:25/7/88

* پاس همدان - استقلال تهران (ورزشگاه قدس همدان - ساعت :14:45)

داور: البرز حاجی‎پور کمک‏ها: رسول فروغی، حمید غمزه و ایرج ساعدی ناظر: فریدون اصفهانیان

* ابومسلم خراسان - سایپا (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - ساعت :14:45)

داور: محمود رفیعی کمک‎ها: حسین سنجری، سعید قاسمی و اشکان خورشیدی ناظر: ابراهیم میرزا بیگی

* استیل آذین - تراکتور سازی تبریز(ورزشگاه شهید دستگردی تهران - ساعت 16:50)

داور: محمد حسین اسدی کمک‎ها: مسعود فرح‎نیا، بابک عباسقلی‎زاده و محمدرضا فغانی ناظر:غلامرضا بهروان

* صبای قم - پیکان قزوین (ورزشگاه یادگار امام قم - ساعت 16:55)

داور: منصور نوری کمک‎ها: جواد تقی‎پور، بهروز برون و پیروز سیف الله‎پور ناظر:محمد رضا فلاح

* استقلال اهواز- مقاومت سپاسی شیراز(ورزشگاه تختی اهواز- ساعت 16:45)

داور: خداداد افشاریان کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی، محبت رضایی‎تبار و آرش خرمیان ناظر: فرج الله یثربی