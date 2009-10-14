اسامی داوران اعلام شد/ حق وردی دیدار پرسپولیس - ملوان را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوتکننده در هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه:24/7/88
* ذوبآهن - راهآهن (ورزشگاه ذوبآهن فولاد شهر- ساعت 14:45)
داور: فرشید افشار کمکها: علی موغلی، حسن یوسفی و اسماعل آمری ناظر: سعید بطحایی
* شاهین بوشهر- فولاد مبارکه (ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت 17:00)
داور: محسن ترکی کمکها: محسن فریمانی، مجید ویشگاهی و مرداس جابری ناظر: محمد علی فروغی
* مس کرمان - فولاد خوزستان (ورزشگاه شهید باهنرکرمان - ساعت :16:40)
داور: غلامرضا جباری کمکها: بابک داوری، حسین طالقانی و موسی الرضا ارغوانی ناظر: علی خسروی
* پرسپولیس - ملوان بندر انزلی (ورزشگاه آزادی تهران - ساعت :16:50)
داور: تورج حقوردی کمکها: صادق نوری، بهرام کیانی و سید مهدی سید علی ناظر: حاتم بابکپور
شنبه:25/7/88
* پاس همدان - استقلال تهران (ورزشگاه قدس همدان - ساعت :14:45)
داور: البرز حاجیپور کمکها: رسول فروغی، حمید غمزه و ایرج ساعدی ناظر: فریدون اصفهانیان
* ابومسلم خراسان - سایپا (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - ساعت :14:45)
داور: محمود رفیعی کمکها: حسین سنجری، سعید قاسمی و اشکان خورشیدی ناظر: ابراهیم میرزا بیگی
* استیل آذین - تراکتور سازی تبریز(ورزشگاه شهید دستگردی تهران - ساعت 16:50)
داور: محمد حسین اسدی کمکها: مسعود فرحنیا، بابک عباسقلیزاده و محمدرضا فغانی ناظر:غلامرضا بهروان
* صبای قم - پیکان قزوین (ورزشگاه یادگار امام قم - ساعت 16:55)
داور: منصور نوری کمکها: جواد تقیپور، بهروز برون و پیروز سیف اللهپور ناظر:محمد رضا فلاح
* استقلال اهواز- مقاومت سپاسی شیراز(ورزشگاه تختی اهواز- ساعت 16:45)
داور: خداداد افشاریان کمکها: محمدرضا ابوالفضلی، محبت رضاییتبار و آرش خرمیان ناظر: فرج الله یثربی
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