ریه بیش از سایر اندامها درگیر بیماریها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهین محمدصادقی در چهارمین کنگره بینالمللی بیماریهای ریوی و مراقبتهای ویژه سل در سالن همایشهای رازی افزود: امروزه بشر با دستیابی به مسیرهای جدید دانش و با بهره مندی از امکانات فیزیک، شیمی و بیولوژیک در مسیر پیشرفته های علمی قدم برداشته و در زمینه علوم به پیشرفتهای زیادی دست پیدا کرده است.
وی گفت: ریه یکی از اندامهایی است که بیشترین بیماریها مانند سل، ایدز، جذام و بیماریهای تنفسی، این اندام را درگیر میکند و دستگاه تنفسی را دستخوش تغییراتی میکند.
محمدصادقی افزود: 20 تا 30 سال پیش مشکلات زیادی در زمینه بیماریهای مختلف عفونی داشتیم که مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در زمینه بیماریهای عفونی در ایران بود اما بعد از انقلاب و با اراده ملت ایران امروزه به پیشرفتهای عظیمی در زمینه علوم پزشکی دست یافتهایم. بیماریها را به حداقل رساندهایم و توانسته ایم به ریشه کنی برخی از آنها دست پیدا کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در این دانشگاه نیز شاهد تحولات عظیمی بوده ایم. در پژوهشگاه سل و بیماریهای ریوی که از نخستین پژوهشکده ها است انجام اعمال بسیار پیشرفته ریه و قلب به صورت همزمان، ساختن نای و کبد مصنوعی از دست یافتههای دانشجویان و دانشمندان ایرانی است.
وی گفت: تحقیقات جدید درباره مبارزه با بیماریها و تولید داروهای جدید نیز از جمله کارهایی است که دانشمندان ایرانی و دانشجویان به آن دست پیدا کرده اند. ملت ایران صلح طلب و با یک پیشینه برتر است. در تولید دانش روز سرآمد همه است و از تجربیات دانشمندان گذشته تجربیات ارزشمندی پیدا کرده اند.
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