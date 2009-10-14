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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

محمد صادقی:

ریه بیش از سایر اندامها درگیر بیماریها می شود

ریه بیش از سایر اندامها درگیر بیماریها می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ریه به عنوان یکی از اندامهایی نام برد که بیشترین بیماریها مانند سل، ایدز، جذام و بیماریهای تنفسی این اندام را درگیر و دستگاه تنفسی را دستخوش تغییراتی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهین محمدصادقی در چهارمین کنگره بین‌المللی بیماریهای ریوی و مراقبتهای ویژه سل در سالن همایشهای رازی افزود: امروزه بشر با دستیابی به مسیرهای جدید دانش و با بهره ‌مندی از امکانات فیزیک، شیمی و بیولوژیک در مسیر پیشرفته‌ های علمی قدم برداشته و در زمینه علوم به پیشرفتهای زیادی دست پیدا کرده است.

وی گفت: ریه یکی از اندامهایی است که بیشترین بیماریها مانند سل، ایدز، جذام و بیماریهای تنفسی، این اندام را درگیر می‌کند و دستگاه تنفسی را دستخوش تغییراتی می‌کند.

محمدصادقی افزود: 20 تا 30 سال پیش مشکلات زیادی در زمینه بیمار‌یهای مختلف عفونی داشتیم که مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در زمینه بیماریهای عفونی در ایران بود اما بعد از انقلاب و با اراده ملت ایران امروزه به پیشرفتهای عظیمی در زمینه علوم پزشکی دست یافته‌ایم. بیماریها را به حداقل رسانده‌ایم و توانسته ‌ایم به ریشه ‌کنی برخی از آنها دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در این دانشگاه نیز شاهد تحولات عظیمی بوده ‌ایم. در پژوهشگاه سل و بیماریهای ریوی که از نخستین پژوهشکده‌ ها است انجام اعمال بسیار پیشرفته ریه و قلب به صورت همزمان، ساختن نای و کبد مصنوعی از دست یافته‌های دانشجویان و دانشمندان ایرانی است.

وی گفت: تحقیقات جدید درباره مبارزه با بیماریها و تولید داروهای جدید نیز از جمله کارهایی است که دانشمندان ایرانی و دانشجویان به آن دست پیدا کرده ‌اند. ملت ایران صلح ‌طلب و با یک پیشینه برتر است. در تولید دانش روز سرآمد همه است و از تجربیات دانشمندان گذشته تجربیات ارزشمندی پیدا کرده ‌اند.

کد مطلب 964452

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