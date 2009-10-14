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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

معاون شرکت فرش ایران:

هشت پایگاه آموزشی قالیبافی در کرمان ایجاد می شود

هشت پایگاه آموزشی قالیبافی در کرمان ایجاد می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: حسام الدین نوریان از راه اندازی هشت پایگاه آموزشی فرش با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون تومان در راستای احیاء صنعت فرش در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نوریان در مراسم راه اندازی کارگاه فرش "اسفندقه" در جیرفت گفت: در راستای احیاء صنعت فرش کرمان و همچنین گسترش آموزش و حمایت از قالی بافان استان کرمان ساخت 8 کارگاه آموزشی فرش در سفر هیئت دولت در استان کرمان تصویب شده است که تاکنون چهار کارگاه راه اندازی شده و اعتبار لازم برای سخت چهار کارگاه دیگر نیز اختصاص یافته است.

وی با اشاره به قدمت 250 ساله فرش اسفندقه افزود: رایزنی های لازم در راستای احیاء صادرات فرش "گل سرخ" اسفندقه انجام شده است و امیدواریم با راه اندازی این مرکز زمینه لازم برای این امر محیا شود.

معاون شرکت فرش ایران عنوان کرد: پیش از این پایگاههای منوجان، جیرفت و قلعه گنج نیز احداث شده است که موجب اشتغال قالی بافان و همچنین آموزش این صنعت به علاقمندان خواهد شد.

وی گفت: 600 میلیون تومان اعتبار این طرح توسط نهاد ریاست جمهوری تامین و بقیه نیز از سوی وزرات بازرگانی تامین می شود.

کد مطلب 964455

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