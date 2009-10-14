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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

استقبال شهروندان آنکارا از "تئاتر بزرگ کربلا"

استقبال شهروندان آنکارا از "تئاتر بزرگ کربلا"

در سالن بزرگ و مدرن تئاتر دولتی ترکیه در منطقه امید کوی شهر آنکارا، شهروندان این شهر از "تئاتر بزرگ کربلا" استقبال کردند.

به گزارش خبرگزار ی مهر،  سالن 531 نفری تئاتر در دومین روز نمایش مملو از جمعیتی بود که مشتاقانه برای دیدن آن آمده بودند و اکثریت  آنان را جوانان دختر و پسر ترک تشکیل می‌دادند.

این تئاتر سه ساعته، نوشته "علی برکت آی " است که در سال 1996 جایزه بزرگ ادبی "یونس امره " را دریافت کرده است.

نمایش دارای دو پرده است که با پیام "به اهل بیت من تعرض نکنید " به صحنه آمده و پرده اول با شهادت حضرت علی (ع) به دست ابن ملجم آغاز می‌شود و پرده دوم با شهادت سالار شهیدان و به اسارت رفتن خاندان آن حضرت خاتمه می‌یابد.

کارگردان تئاتر خانم "عایشه امل مسجی " است که با هنرورزی 90 تن از هنرمندان تئاتر ترکیه و 20  تن از گروه ارکستر این نمایش را به صحنه آورده است.

نویسنده این اثر گفت: برای نوشتن سناریوی این تئاتر از منابع؛ متون و کتب مختلف از جمله متون و کتبی که درباره تعزیه از زبانهای خارجی ترجمه شده و حتی از مشورت یک ایرانی به نام" فاروق غفار" نیز بهره برده‌ام.

دراین اثر تلاش شده است از یک سو مظالم بنی امیه (معاویه و یزید ) در حق اهل بیت (ع) به تصویر کشیده شود و از سوی دیگر مظلومیت سالار شهیدان و خاندان آن حضرت و چهره انقلابی و ظلم ستیزی آن حضرت به نمایش در آید.

کد مطلب 964456

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