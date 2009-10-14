بررسی تدوین راهبرد امنیتی حمایت همسایگان از عراق در نشست شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، وزیران کشور همسایگان عراق امروز اولین جلسات ششمین گردهمایی خود را در سایه خوش بینی به تحقق نتایج مثبت ملموس در شهر توریستی شرم الشیخ مصر آغاز می کنند.



به گفته یک منبع عراقی، این نشست تدوین راهبرد امنیتی برای مبارزه با تروریسم و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نفوذ مجرمان به خاک عراق و همچنین تبادل اطلاعات درباره گروههای تکفیری را بررسی خواهد کرد.



در نشست وزیران کشور همسایگان همچنین امضای یک پروتکل امنیتی میان هشت کشور شرکت کننده در زمینه مبارزه با تروریسم و کنترل مرزها و راههای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی بررسی خواهد شد.



وزیران کشور ایران، عراق، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه به عنوان همسایگان در کنار بحرین و مصر و نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در نشست شرم الشیخ شرکت می کنند.



به گفته منبع عراق، هیئت عراقی پرونده های مورد نظر خود را با قدرت در این نشست مطرح خواهد کرد که شامل تحویل افراد تحت پیگرد به دادگاههای عراقی است.



این منبع افزود : هیئت عراقی همچنین مجموعه ای از مدارک و اسنادی را در اثبات دست داشتن بعثی های مقیم سوریه و برخی کشورها در انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد در این نشست ارائه خواهد کرد.



کمیته های مقدماتی، جلسات خود را روز سه شنبه به پایان رساندند و پیش نویس بیانیه پایانی نشست وزیران را آماده کردند که این بیانیه بر اهمیت احترام به وحدت و حاکمیت و استقلال وهویت عربی اسلامی عراق و مخالفت با تجزیه وعدم دخالت در امور داخلی آن، لزوم احترام به اراده ملت عراق در تعیین آینده سیاسی، تحقق امنیت و ثبات و حمایت کشورهای همسایه به ویژه عربی از تلاشهای دولت مالکی برای تقویت آشتی ملی در عراق تاکید می کند.



منبع عراقی همچنین برگزاری نشست پشت درهای بسته میان جواد بولانی وزیر کشور عراق و سعید سمور همتای سوری اش برای بررسی پرونده انفجارهای چهارشنبه خونین را تکذیب کرد و گفت این مسئله به طور کلی در نشست فراگیر وزیران بررسی خواهد شد.