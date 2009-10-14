به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مسجدی در چهارمین کنگره بین‌المللی سل و بیماریهای ریوی در سالن همایشهای رازی افزود: این کنگره به همت مرکز آموزشی-پژوهشی درمان سل و بیماریهای ریوی و با همکاری انجمن ریه اروپا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت بهداشت، انجمن‌ متخصصین داخلی ریه، انجمن جراحان توراکس، سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام پرستاری، شهرداری تهران و نهاد ریاست جمهوری برگزار شده است.

وی گفت: در طول برگزاری کنگره کارگاههای آموزشی، پنل ها، میزگردهای جداگانه درباره بیماریهای عفونی به ویژه سل و آنفلوانزای H1N1‌ سخنرانی وجود دارد.

مسجدی افزود: همچنین در این کنگره در رابطه با بیماریهای ریه مثل بیماریهای مزمن ریوی، سیگار و سایر بیماریهایی که مانند اختلالات مربوط به خواب، بیماریهای مربوط به اطفال، گوش، حلق، بینی و اختلالات حنجره به بحث و تبادل نظر می شود.

وی ادامه داد: این کنگره برای تمام فوق‌ متخصصان داخلی ریه، متخصصان داخلی، متخصصان جراحی توراکس، متخصصان عفونی، متخصصان اطفال، پاتولوژیست ها، متخصصان گوش، حلق‌، بینی، پزشکان عمومی، پرستاران و پیراپزشکان 8 تا 14 امتیاز بازآموزی دارند. 150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد 100 مقاله به صورت شفاهی ارائه می‌شود و 30 مقاله به صورت پوستر و از کشورهای اروپایی، آمریکایی، ‌آسیایی و آفریقایی حضور دارند.