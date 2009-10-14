ابوالفضل ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در شرایط کنونی تیم فوتسال ارم کیش از لحاظ مالی رنج می‌برد و اگر مسئولان استان اقدامی در این زمینه انجام ندهند شرایط این تیم حادتر خواهد شد و حیف است تیمی با این سابقه به دلیل مشکلات مالی افت کند.



مربی جوان ارم کیش قم که سابقه قهرمانی با تیم فوتسال جوانان ارم کیش قم را در کارنامه خود دارد با انتقاد از نام بردن وحید غیاثی به عنوان مربی ارم کیش تصریح کرد: بنده از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور رسماً به عنوان مربی ارم کیش قم معرفی شدم و تعجب می‌کنم از برخی رسانه‌های داخلی که هنوز از وحید غیاثی به عنوان مربی نام می‌برند.



ابوالفضل ثانی در ادامه افزود: سید وحید غیاثی کاپیتان تیم فوتسال ارم کیش است و من هم این افتخار را پیدا کردم که به حکم هیأت مدیره باشگاه به عنوان سرمربی فعالیت کنم.

