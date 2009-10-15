کشف بیش از 85 درصد جرایم در استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ رحیمی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی ارگانی است که با ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با قوه مجریه مسئولیت ویژه اجرایی و عملیاتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی مظهر تجلی قدرت است، بیان داشت: اصلی ترین دغدغه نیروی انتظامی حراست از امنیت اجتماعی است که با تمام تلاش، توان و امکانات موجود می کوشد تا امنیت، رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آورد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین به تشریح عملکرد این ارگان در شش ماه نخست سالجاری پرداخت و افزود: اصلی ترین کاری که در این مدت دنبال شد برخورد با مزاحمین خیابانی بود که در قالب اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی تعداد یکهزار و 200 نفر دستگیر شد که به نوعی مورد ارشاد و یا به محاکم قضایی معرفی شدند.

سرهنگ رحیمی در ادامه ب اشاره به وضعیت اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان، خاطر نشان کرد: در این راستا تلاش شده که با برخورد صحیح با مردم و ایجاد مشاوره و مدد کاری این طرح استمرار داشته باشد.

کشف 11 هزار لیتر مشروب در استان لرستان

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وی با تاکید بر اینکه برخورد با اراذل و اوباش از اولویت کاری نیروی انتظامی است، یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده حدود پنج هزار لیتر مشروب دست ساز ، شش هزار لیتر مشروب خارجی، 876 هزار سی دی غیر مجاز و مبتذل کشف و ضبط شد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا تعداد 4 باند که بصورت هماهنگ و سازمان یافته در زمینه مشروبات فعالیت داشتند منهدم و اعضای آنها دستگیر شدند.

سرهنگ رحیمی کنترل چهار هزار واحد صنفی در سطح استان و دستگیری 114 نفر که در مکانهای مختلف ایجاد مزاحمت می کردند را از دیگر اقدامات انجام شده در استان برشمرد و عنوان کرد: در مدت زمان شش ماه نخست سالجاری 73 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش کشفیات داشته ایم.

کشف 45 درصدی خودروهای سرقتی

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وی با اشاره به شروع ساماندهی ترافیک توسط شهرداری گفت: ساماندهی خودروها و موتور سیکلتها در شهرها به خصوص در محور های روستایی نیز به طور جدی در دست بررسی است تا از این طریق راه را بر سارقان سد کنیم.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان امنیت در این استان را مطلوب دانست و گفت: برابر آمار موجودی علاوه بر کشف 45 درصدی خودروهای سرقتی توانسته ایم 85 درصد از جرائم را کشف کنیم.

سرهنگ رحیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری آحاد جامعه در این راه گام بیشتری برای برخورد با مخلان نظم و امنیت برداریم.