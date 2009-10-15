زندان فرصت مناسبی برای افزایش مهارت زندانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، سید جلال موسوی جلال در جمع مسئولان قضائی شهرستان دورود بر همکاری و تعامل بین مجموعه زندان و دستگاه قضایی تاکید کرد و هماهنگی بین این دو مجموعه را در رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان را موثر دانست.

وی با مطلوب دانستن وضعیت اشتغال مددجویان و همکاری نزدیک اداره فنی و حرفه ای شهرستان با زندان از مسئولین این اداره تقدیر کرد و بیان داشت: تعامل بین زندان و سایر نهادهای حمایتی و اجتماعیجهت ارتقاء سطح خدمات زندان مثبت و موثر است.

رئیس دادگستری شهرستان دورود نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به عبرت آموزی مددجویان در زندان و اصلاح رفتار آنان اظهار داشت: زندان فرصت مناسبی برای افزایش مهارت و اصلاح زندانیان و بازگشت سالم آنان به جامعه و اجتماع است.

دلفان با اشاره به اعطاء تسهیلات به زندانیان جرائم غیر عمد افزود: دستگاه قضایی تلاش خواهد کرد تا خانواده مددجویان کمترین آسیب را متحمل شده و از بروز مشکلات به جامعه و اجتماع جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در پرونده های زندانیان جرائم غیر عمد باید حق و حقوق شاکی پرونده را رعایت و باید به طوری عمل کرد که به زندانی کمک شود که هرچه سریعتر رضایت شاکی را جلب و از زندان آزاد شود.