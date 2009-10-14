سفر باراک به چک برای تشکیل جبهه ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "ایهود باراک" روزگذشته با "بوگدان کلیچ" وزیر دفاع جمهوری چک دیدار کرده و در این دیدار خواستار اعمال تحریم های سنگین علیه ایران شد.

وی سپس با "جان فیشر" نخست وزیر جمهوری چک دیدار کرد.

هر چند موضوع سفر باراک به جمهوری چک شرکت در "مجمع 2000 " که از دیروز سه شنبه در پراگ آغاز شده اعلام شده، اما در حقیقت او در این سفر به دنبال تشکیل جبهه ضد ایرانی برای مقابله با فعالیت هسته ای این کشور است.

مجمع 2000 عنوان نشستی است که از سال 1997 هر ساله در پراگ برگزار می شود و در آن چهره های مختلفی از شخصیت های سیاسی سراسر جهان شرکت می کنند. هدف از برگزاری این نشست گفتگو میان دیدگاه ها و نظرهای مختلف در جهان است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این مجمع ادعا کرد : جامعه جهانی نیازمند آن است تا در برابر ایران متحد شود. ایران نه فقط برای اسرائیل بلکه یک تهدید برای تمام جهان به شمار می رود. ما باید در این راه روسیه، چین و هند را نیز با خود همراه کنیم. از نگاه اسرائیل هر کاری که لازم است باید برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران انجام داد.