تعویق در امضای قرارداد 2 فاز پارس جنوبی/ عرضه اوراق مشارکت پارس تا آذر

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در حاشیه امضای قرارداد شیرین سازی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت اجرای فازهای پارس جنوبی، گفت: امسال قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت CNPC چین امضا شده که هم اکنون مذاکرات با این شرکت برای طراحی های پایه این طرح در دست انجام است.



مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به واگذاری قرارداد طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به شرکت اویک ایران، تصریح کرد: برای شروع عملیات اجرایی این طرح در سالجاری اختصاص مبلغ یکصد میلیون دلار پیش بینی شده که این رقم پرداخت شده است.



به گفته وی پیش پرداخت قرارداد فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 10 درصد از مبلغ قرارداد یعنی حدود 500 میلیون دلار است.

تعویق مجدد امضای قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی



معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به تعویق چند باره امضای قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی به شرکت پتروپارس ایران، اظهار داشت: قرارداد توسعه این دو فاز پارس جنوبی آماده شده اما به دلیل وجود برخی از مشکلات تاکنون از امضای آن خودداری کرده ایم.



به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران پیش بینی می شود قرارداد طرح توسعه فازهای27 و 28 پارس جنوبی ظرف مدت دو تا سه هفته آینده امضا شود.



به گزارش مهر، در حالی قرار بود قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی خرداد ماه امسال برگزار شود که به نظر می رسد، تغییرات در جانمایی فازهای پارس جنوبی امضای این قرارداد با تاخیری چندین ماه مواجه کرده است. وی همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای شل و رپسول اسپانیا در فازهای 13 و 14 پارس جنوبی ظرف دو هفته گذشته تاکید کرد: پیش بینی می کنیم به زودی توافق نهایی در این رابطه حاصل شود.

عرضه اوراق مشارکت پارس جنوبی تا آذر ماه



معاون وزیر نفت در ادامه از عرضه اولین سری اوراق مشارکت فازهای میدان مشترک پارس جنوبی تا نیمه دوم آذر ماه امسال خبر داد و افزود: هم اکنون مراحل مطالعاتی و ادارای عرضه این اوراق به پایان رسیده و و تلاش می کنیم حداکثر تا آذر ماه اولین سری این اوراق را عرضه کنیم.



جشن ساز با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته درحدفاصل سالهای 1378 تا سال گذشته، تبیین کرد: طی یکسال گذشته در مجموع حدود چهار میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه در فازهای محتلف پارس جنوبی جذب شده است.

افزایش یک میلیون بشکه تولید نفت ایران



به گزارش مهر، این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برنامه پنجم توسعه صنعت نفت به معاونت راهبردی ریاست جمهوری تحویل داده شده است، گفت: برنامه پنجم توسعه صنعت نفت یک برنامه گاز محور بوده و در قالب این برنامه ظرفیت تولید گاز با افزایشی 100 درصدی به بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب افزایش می یابد.



به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت در این برنامه توسعه فازهای پارس جنوبی، میدان کیش و سایر میادین گازی خشکی در اولویت قرار دارد.



جشن ساز همچنین با اشاره به افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام ایران در قالب برنامه پنجم توسعه، تبیین کرد: میزان تولید نفت خام ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه از4.2 میلیون بشکه فعلی به 5 میلیون و 150 هزار بشکه افزایش می یابد.



معاون وزیر نفت تاکید کرد: صادرات گاز طبیعی به شرق آسیا و اروپا از طریق خط لوله و محموله های ال ان جی نیز در این برنامه دیده شده است.

