فوتبال دانشجویان ایران پیروز شد/ تیم بانوان با اقتدار آغاز کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، در نخستین روز این رقابت ها ورزشکاران دانشجوی کشورمان در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، فوتبال مردان و فوتبال بانوان رقابت های خود را با برتری آغاز کردند.



در رشته فوتسال تیم ایران در نخستین دیدار 9 بر 2 دانشگاه رومانی را شکست داد و در دومین دیدار 13 بر صفر از سد ایتالیا گذشت. تیم فوتسال دانشجویان با این شروع پراقتدار یکی از امیدهای قهرمانی یازدهمین دوره رقابت های بین دانشگاهی جهان خواهد بود.



در رشته والیبال تیم دانشگاه خمینی شهر در نخستین دیدار 3 بر صفر میلانو ایتالیا را شکست داد و دانشگاه آزاد کرج دیگر نماینده والیبال کشورمان 3 بر صفر از سد دیگر نماینده ایتالیا گذشت.



در رشته بسکتبال که کشورمان با 3 نماینده شامل واحد تهران مرکز، شهید بهشتی و نجف آباد در رقابت های بسکتبال در این رقابت ها حضور دارد، یکی از نمایندگان کشورمان شکست خورد. تیم دانشگاه آزاد مرکز مقابل لنینگراد روسیه قهرمان 4 دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان 64 بر 48 تن به شکست داد.



در فوتبال مردان که در 3 گروه 5 تیمی برگزار می شود تیم فوتبال دانشگاه آزاد 6 بر صفر ایتالیا را شکست داد و در دومین دیدار بلژیک را 3 بر صفر مغلوب کرد. تیم فوتبال منتخب دانشجویان دانشگاه آزاد امروز چهارشنبه به مصاف ایتالیا می رود و در صورت پیروزی حضور خود را در جمع 4 تیم نیمه نهایی مسجل خواهد کرد.



در فوتبال بانوان تیم منتخب دانشجویان ایران (سایپا دیزل) که جمعی از بازیکنان ملی پوش کشورمان را در ترکیب خود دارد در اولین دیدار 5 بر صفر از سد دانشگاه اسپانیا گذشت و در دومین دیدار 7 بر 2 آنتورپ بلژیک را از پیش رو برداشت.