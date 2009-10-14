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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

مصاف دانشجویان فوتسال ایران با قهرمان روسیه برای صعود به نیمه نهایی

مصاف دانشجویان فوتسال ایران با قهرمان روسیه برای صعود به نیمه نهایی

تیم فوتسال منتخب دانشجویان ایران پس از دو پیروزی پیاپی امروز در دیداری حساس برای صعود به مرحله نیمه نهایی به مصاف مندلیف روسیه قهرمان سال 2006 و تیم سوم دور گذشته این رقابت ها خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، تیم فوتسال پس از دو پیروزی پیاپی مقابل رومانی و ایتالیا امروز چهارشنبه و در سومین دیدار برای صعود به مرحله نیمه نهایی به مصاف نماینده قدرتمند روسیه می رود.

همچنین در سایر رشته ها تیم والیبال مردان دانشگاه آزاد به مصاف دیگر نماینده کشورمان خمینی شهر خواهد رفت.  دانشگاه آزاد مرکز با میلان ایتالیا رو به رو خواهد شد و تیم خمینی شهر به مصاف آنتورپ بلژیک می رود.

در رشته بسکتبال امروز 4 دیدار برگزار خواهد شد و طی آن دانشگاه آزاد واحد مرکز با ساکالین روسیه، تیم دانشگاه شهید بهشتی با دل ساکرو میلان، تیم دانشگاه آزاد واحد نجف آباد با شهید بهشتی و تیم دانشگاه آزاد واحد مرکز با تیم سن جوزف لبنان پیکار خواهند کرد.

در رشته فوتبال نیز امروز تیم دانشجویان ایران با آمریکا رو به رو خواهد شد و در صورت پیروزی صعود خود را از این گروه مسجل خواهد کرد.

یازدهمین دوره رقابت های بین دانشگاهی جهان از روز سه شنبه آغاز شده و روز جمعه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 964513

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