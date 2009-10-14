طرح "صلوات، هدیه به شهدای گمنام" در دانشگاه تفرش اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از مقام شامخ شهدای گمنام در دانشگاه تفرش برگزار شد، 17 هزار و 100 صلوات به نیت شهدای گمنام توسط دانشجویان این دانشگاه به روح پاک شهدای گمنام هدیه شد.



برپایی نمایشگاه کتاب و عکس تحت عنوان "در مسیر آسمان" ویژه دفاع مقدس، پخش وصیت نامه شهداو اجرای نمایش "رویای مهدی" از مهمترین برنامه های ارائه شده در مراسم تجلیل از مقام شامخ شهدای گمنام در دانشگاه تفرش بود.



پیکر پاک سه تن از شهدای گمنام روز چهارشنبه همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات امام جعفر صادق (ع) در تپه نور الشهدای شهرستان تفرش واقع در میدان طبرسی این شهرستان به خاک سپرده می شود.