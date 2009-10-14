دانشگاه امام صادق هتاکی اخیر رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق (ع) با صدور بیانیه ای که با آیه سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ... (اسری/1) آغاز شده آورده است: پس از اجرای توطئه های مختلف توسط رژیم صهیونیستی از جمله حفر کانال در زیر مسجد الاقصی، تخریب کامل منازل غرب مسجد، توسعه شهرک سازی در داخل سرزمینهای اشغالی به ویژه در داخل و اطراف شهر بیت المقدس، اینک توطئه ای خطرناک تر که عبارت از تقسیم محوطه مقابل مسجد الاقصی بین مسلمانان و یهودیان است در حال وقوع است که در این صورت دسترسی مسلمانان به بنای مسجد الاقصی و اقامه نماز در آن از مسلمانان سلب خواهد شد.

دانشگاه امام صادق در ادامه این بیانیه آورده است: نظیر این توطئه پیش از این در شهر الخلیل انجام شد که متاسفانه سکوت مسلمانان باعث شد تا امروزه مسجدی که اساسا متعلق به مسلمانان بوده دارای دو ورودی برای یهودیان و مسلمانان شود.

این دانشگاه در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: اینک نیز این رژیم قصد دارد با کشیدن دیواری حائل بین مسجد الاقصی (دارای گنبد خاکستری) و قبه الصخره (دارای گنبد طلایی رنگ)، مسجد الاقصی را به محل عبادت یهودیان و قبه الصخره را به عبادتگاه مسلمانان تبدیل کند. متاسفانه سالها در رسانه ها دیداری تصویر قبه الصخره (دارای گنبد طلایی رنگ) به عنوان نماد قدس نمایش داده شده که این مسئله باعث تسهیل در این کار می شود و حال آنکه مسجد الاقصی مطمع نیات پلید صهیونیست هاست و آنان قصد دارند کنترل کامل این مکان را به دست گرفته و از ورود مسلمانان به آن جلوگیری کنند.

روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن محکومیت این حرکت پلید - که مانند همه اقدامات رژیم اشغالگر قدس بر مدار خشونت و ستم پیشگی می چرخد - امیدوار است مسلمانان جهان در مقابل این حرکت به مقابله برخیزند و همچنان که در جریان حمله به غزه اقدامات تحسین برانگیزی انجام دادند، در برابر این هتک حرمت نیز - که با ضرب و شتم مسلمانان نمازگزار شروع شده است - مقاومت کنند.