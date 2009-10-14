آشیانه بالگرد MI17 در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد؛ استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: حسین باقری در مراسم افتتاح آشیانه بالگرد MI17 در مشهد افزود: خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های امداد و نجات کشور آماده ورود بالگرد MI17 است که در این راستا باید استراحتگاه خلبان، تعمیرگاه و تاسیسات مورد نیاز آشیانه و محوطه سازی هرچه سریعتر تکمیل شود.

وی با اشاره به خطرپذیری خراسان رضوی در حوادث غیرمترقبه و اهمیت این استان در کشور بیان داشت: خراسان رضوی با حجم بیش از 20 میلیون زائر در سال کارکرد بین المللی دارد و تجهیز امکانات و اقلام امدادی در این استان ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان یکی از قطبهای 9 گانه کشور در مقابله با حوادث غیر مترقبه محسوب می شود و به منظور امدادرسانی به استانهای همجوار باید با تمامی امکانات مورد نیاز از جمله امدادی و پزشکی مجهز باشد، ادامه داد: هلال احمر خراسان رضوی از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در رده های بالای رتبه بندی کشوری قرار دارد.

آشیانه بالگرد MI17 با اعتبار پنج میلیارد ریال در مساحت یک هزار و 800 متر مربع با ارتفاع کناره 9 متر و ارتفاع عاج 5/10 متر ساخته شده و دارای 400 متر مربع محوطه است.

پد مورد نیاز این بالگرد به ابعاد 10 متر در 10 متر و به ضخامت 30 سانتیمتر بتن مسلح در فضایی با شعاع 30 متر به تعداد دو عدد در محوطه سوله احداث خواهد شد.

بالگرد MI17 قابلیت پرواز در کویر، دریا، جنگل، کوهستان، مبارزه با آتش سوزی، حمل 25 نفر مسافر و 12 برانکارد را دارا است و می تواند در سقف ارتفاع 20 هزار پا پرواز و با سرعت 250 کیلومتر در ساعت به طول 550 کیلومتر پرواز کند.

این بالگرد قابلیت حمل چهار تن بار داخلی و چهار تن بار خارجی را داراست.