می توانستیم برنده باشیم/رقابت با پاناما برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، شهرزاد مظفر پس از تساوی تیم فوتبال بانوان ایران مقابل نماینده ایتالیا در سومین دیدار رقابت های بین دانشگاهی ضمن بیان این مطلب افزود: بازیکنان تیم ما در این دیدار نسبت به دو بازی گذشته نمایش بهتری داشتند و فوتبال هماهنگی را ارائه دادند که می توانستیم این دیدار را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم اما بد اقبالی باعث شد فرصت های ما از دست برود و حتی یک ضربه پنالتی را نیز به تیر دروازه بزنیم.

وی افزود: ما دو بازی تا قهرمانی فاصله داریم و با توجه به تفاضل گل خوبی که داریم می توانیم با پیروزی در دیدارهای آینده قهرمان این مسابقات شویم.

مظفر همچنین اضافه کرد: بازی ما مقابل پاناما قهرمان دوره گذشته تعیین کننده خواهد بود ضمن اینکه تیم کاتولیکای ایتالیا نیز دیگر حریف مدعی ما در مسیر قهرمانی است.

وی در مورد از دست رفتن پنالتی تیم ایران در دقایق پایانی این دیدار اظهار داشت: محمودی پنالتی زن اول تیم ماست اما روی این ضربه شانس و اقبال با او یار نبود و پنالتی او گل نشد.

مظفر در پایان اظهار داشت: با وجود اینکه تیم ایران تمرینات لازم را برای مسابقات نداشته و بازیکنان تیم فرصت کمی برای بازی کردن در کنار یکدیگر را داشتند اما در 3 بازی گذشته نمایش خوبی داشته و توانستیم به اهداف تاکتیکی خود دست یابیم. وجود 5 بازیکن ملی پوش در تیم دانشجویان نقش موثری در افزایش کیفیت کار تیم ایران داشته است که امیدوارم این بازی های خوب با قهرمانی ایران همراه شود.