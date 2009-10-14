نشست شانگهای در پکن آغاز به کار کرد/ 4 موضوع در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز چهارشنبه در پکن پایتخت چین نشست نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای با حضور نخست وزیران و مقامات ارشد 10 کشور آغاز بکار کرد.

در این اجلاس نخست وزیران و مقامات ارشد شش کشور عضو اصلی و چهار کشور عضو ناظر درباره روند اجرای تصمیمات اجلاس سران که در ماه ژوئن امسال در روسیه برگزار شده بود بحث و تبادل نظر می کنند.

اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شرایط بحران مالی اقتصادی بین المللی برگزار می شود.

یکی از موضوعات مهم این اجلاس بررسی پیامدهای این بحران و راههای خارج شدن از این بحران است .

کشورهای شرکت کننده در نشست خود مشکلات مربوط به امر مبارزه با تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی و راهکارهای گسترش روابط اقتصادی را هم مورد بحث قرار می دهند.

کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان اعضای اصلی سازمان شانگهای بوده و کشورهای ایران، مغولستان، پاکستان و هند ناظران این سازمان هستند.

ایران در بین کشورهای ناظر اولین کشوری بود که رسماً درخواست الحاق به سازمان همکاری شانگهای را ارائه داد.