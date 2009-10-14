رایزنی خالد مشعل با امیر قطر درباره مسئله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، خالد مشعل روز گذشته در دوحه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار کرد.



در این دیدار، طرفین آخرین تحولات و تغییرات در صحنه فلسطین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در این دیدار برخی از مقامهای قطری از جمله شیخ عبدالرحمن آل ثانی رئیس دفتر امیر قطر و ابراهیم عدباعلزیز السهلاوی مدیر امور عربی وزارت امور خارجه این کشور حضور داشتند.