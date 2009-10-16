اختصاص وام یک میلیارد دلاری برای فاز 12 پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی در جمع خبرنگاران در رابطه با عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی کردن فازهای پارس جنوبی، گفت: در سال گذشته در مجموع حدود چهار میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه جذب فازهای مختلف پارس جنوبی شده که جذب این حجم از سرمایه در طی سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی می‌گویند سرمایه گذاری نشده را قبول نداریم، تصریح کرد: سال گذشته 2 برابر سال پیش از آن و چند برابر سال‌های قبل سرمایه گذاری شده و امسال با وجود کاهش قیمت‌های نفت پیش‌بینی می‌شود که به میزان سال 1387 در پارس جنوبی سرمایه گذاری کنیم.

انتشار یک میلیارد یورو اوراق مشارکت از آذر

این مقام مسئول در ادامه از انتشار حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت برای توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی تا آذر ماه سالجاری خبرداد و یادآور شد: از سوی دیگر، از دولتی متممی درخواست کرده ایم تا با ارائه به مجلس امکان افزایش حجم انتشار اوراق مشارکت را فراهم کند.

وکیلی با اشاره به گشایشهای قابل توجه منابع مالی خارجی برای تامی مالی فازهای مشترک پارس جنوبی، تبیین کرد: از سوی دیگر، از وامی که بانک مرکزی به شرکت نیکو داده که حدود یک میلیلرد دلار آن را به فاز 12 اختصاص خواهیم داد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با اشاره به سرمایه گذاری شرکت سونانگور آنگولا در بزرگترین فاز پارس جنوبی، تصریح کرد: در این رابطه تاکنون شرکت آنگولایی سهم خو را پرداخت کرده است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: در فاز 12 که توسعه آن در قالب "بای بک" است، شرکت نیکو مسئول تامین منابع مالی و سرمایه گذاری آن است.

وکیلی در پایان با تاکید بر اینکه تامین اعتبار پارس جنوبی در دو بخش 3 درصد درآمد حاصل از فروش نفت‌ خام و برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، تاکید کرد: در نیمه نخست سالجاری کلیه منابع مالی حاصل از فروش نفت خام کشور به فازهای پارس جنوبی اختصاص یافته است.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس بیشتر این منابع در فازهای 15 و 16 و نیز 17 و 18 پارس جنوبی مصرف شده است.