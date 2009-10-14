نشست وزیران کشور همسایگان عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، وزیر کشور مصر در سخنانی گفت : خطر تروریسم تنها به عراق محدود نمی شود، بلکه تمام کشورهای منطقه را تهدید می کند.



العادلی بر ضرورت همکاری در پیگرد عناصر مسئول ارتکاب جنایات تروریستی در عراق و تحویل آنها تاکید کرد.



پیشتر روزنامه الصباح چاپ بغداد خبر داده بود وزیران کشور همسایگان عراق امروز در شرم الشیخ مصر، تدوین راهبرد امنیتی با هدف حمایت از تلاشهای دولت منتخب نوری المالکی برای تقویت امنیت و ثبات در عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ژانویه 2010 را بررسی می کنند.



وزیران کشور ایران، عراق، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه به عنوان همسایگان در کنار بحرین و مصر و نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در نشست شرم الشیخ شرکت کرده اند.

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