توضیح دادستانی دیوان محاسبات در مورد یک خبر / انتساب خبر جعلی به "مهر" در برخی سایتها

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از روزنامه های صبح کشور روز سه شنبه در خبری که به سرعت در رسانه های جناح های مختلف سیاسی بازتاب یافت، نوشت:" گفته می‌شود اصغر عربیان دادستان دیوان محاسبات کشور که خبر مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار از مازاد بهای نفت را اعلام کرد، قرار است به استانداری کردستان منصوب شود. "

دفتر دادستان دیوان محاسبات در نمابری در این باره اعلام کرده است: این خبر برای ایراد خدشه بر رسیدگی های بی طرفانه در دیوان محاسبات و از سوی کسانی جعل شده است که از نتیجه رسیدگی های عادلانه خوشنود نیستند ، لذا بدینوسیله تکذیب می گردد.

برخی‌ خبرها حکایت از آن دارد که شایعه قرار گرفتن نام اصغرعربیان در میان گزینه های استانداری کردستان در پی اعلام مختومه شدن پرونده اختلاف حساب یک میلیارد دلاری با هدف تخریبی علیه دادستان و تحت الشعاع قرار دادن نتیجه اعلام شده درباره پرونده، به فضای خانه ملت ، منابع خبری و همچنین جامعه رسانه ای کشور تزریق شد و یکی از روزنامه های صبح کشور نیز آن را به عنوان خبری قطعی مطرح کرد .

به گزارش مهر ، توضیح دادستانی دیوان محاسبات که در پاسخ به مطلب منتشره در یکی از روزنامه ها منتشر شده ، در حالی است که برخی سایتها و شبکه های اطلاع رسانی مدعی تقوا و نیز مدعی حمایت از دولت با جعل خبر و انتساب آن به خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی (منظور خبرگزاری مهر است) تلاش کردند خبر فوق و پاسخ دادستان محترم دیوان محاسبات را واکنش به "مهر" قلمداد و این خبرگزاری را به بی تقوایی متهم کنند. این در حالی است که هرگز چنین خبری در خبرگزاری مهر منتشر نشده بود و "مهر" در یکی از اخبار خود بدون هر گونه مطرح کردن موضوع پرونده یک میلیاردی ، آنهم از قول نمایندگان استان جناب آقای عربیان را که از قضات خوشنام کشور هستند به عنوان یکی از کاندیداهای استانداری مطرح کرده بود.

خبرگزاری مهر اقدامات لازم را برای روشنگری مسئولان محترم دولت و دیوان محاسبات کشور از اهداف اینگونه خبرسازی ها انجام داده است و البته پیگیری حقوقی را نیز حق قانونی خود می داند.

به نظر می رسد عده ای در تلاشند در جهت منافع شخصی خود با هر وسیله ای و با تمسک به روش های غیر شرعی و غیر اخلاقی نظیر دروغ و اتهام و انتساب مطالب جعلی به مهر ، ذهن مسئولان پرتلاش کشور را از واقعیت ها منحرف سازند و از جمله میان قوا و نهادهای کشور ، بویژه خبرگزاری مهر و دولت محترم تقابل ایجاد نمایند.

خبرگزاری مهر ضمن آگاهی از انگیزه های این اقدامات غیر حرفه ای و بچگانه ، تلاش خود را برای ایفای وظایف اخلاقی و حرفه ای و همچنین روشنگری مسئولان محترم و تنظیم ارتباط شایسته با دولت خدمتگذار ادامه خواهد داد. کما اینکه مسئولین محترم دولت نیز در این زمینه از آگاهی و درایت لازم برخوردارند.