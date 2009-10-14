شمار نظامیان انگلیسی در افغانستان به 9500 نفر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "گوردون براون" اعلام کرد که بزودی 500 نظامی جدید انگلیسی به افغانستان اعزام می شوند تا بدین ترتیب شرایط به نفع نیروهای ایساف تغییر کند.

به گفته براون، اعزام نظامیان جدید انگلیسی به افغانستان تا زمانی که کابل آموزش نیروهای امنیتی افغان را سرعت داده و تجهیزات مورد نیاز این نیروها در اختیار آنها قرار بگیرد، ادامه خواهد داشت.

به گفته نخست وزیر انگلیس، اعزام نظامیان این کشور به افغانستان در چارچوب توافقاتی است که لندن با سایر کشورهایی که نیروهای آنها در افغانستان حضور دارند، انجام داده است.

این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی انجام شده توسط شبکه خبری بی بی سی مشخص شد که 56 درصد از مردم انگلیس مخالف ادامه جنگ افغانستان هستند.

شبکه خبری بی بی سی در جدیدترین نظرسنجی خود به مناسبت هشتمین سالگرد آغاز جنگ افغانستان نشان داد که 56 درصد از انگلیسی ها مخالف و 37 درصد موافق ادامه این جنگ هستند. همچنین یک درصد از افراد شرکت کننده از پاسخ دادن به این سوال اجتناب کردند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از 100 هزار نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند که 65 هزار نفر از آنها را نظامیان امریکایی تشکل می دهند و قرار است شمار آنها به 68 هزار نفر افزایش می یابد. و از سوی دیگر ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام 40 هزار نظامی جدید به این کشور شده است.