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۲۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

جشنواره تئاتر ماه با آثار تهرانی‌ها آغاز می‌شود

نخستین روز ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه پنجشنبه 23 مهرماه با اجرای هشت نمایش از تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "تجربه مرگ" آیدین الفت ساعت 17 در تماشاخانه مهر، "محرمنامه" محمد خراطزاده ساعت 30/15 و 15/18 در تماشاخانه ماه، "ماه منظر" منصوره مرادی ساعت 30/19 در تالار اندیشه، "سفر به جنون" عبدالرضا فریدزاده ساعت 21 در تماشاخانه مهر و "پارانویا" شیما ملکیان در تالار محراب روی صحنه می‌روند.

در بخش خیابانی این نمایش‌ها در محوطه تئاتر شهر به علاقمندان عرضه می‌شود: "اسم منو تو کینتس بنویس" سعید رحیمی ساعت 15/16، "کهنه سربازان" ارسطو خوشرزم ساعت 45/16 و "دیگه خسته شدم" احمد صمیمی ساعت 15/17.

جشنواره تئاتر ماه به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار می‌شود و پنجشنبه 30 مهرماه در تالار اندیشه برگزیدگان دو بخش صحنه‌ای و خیابانی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 964629

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