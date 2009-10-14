به گزارش خبرگزاری مهر، "تجربه مرگ" آیدین الفت ساعت 17 در تماشاخانه مهر، "محرمنامه" محمد خراطزاده ساعت 30/15 و 15/18 در تماشاخانه ماه، "ماه منظر" منصوره مرادی ساعت 30/19 در تالار اندیشه، "سفر به جنون" عبدالرضا فریدزاده ساعت 21 در تماشاخانه مهر و "پارانویا" شیما ملکیان در تالار محراب روی صحنه می‌روند.

در بخش خیابانی این نمایش‌ها در محوطه تئاتر شهر به علاقمندان عرضه می‌شود: "اسم منو تو کینتس بنویس" سعید رحیمی ساعت 15/16، "کهنه سربازان" ارسطو خوشرزم ساعت 45/16 و "دیگه خسته شدم" احمد صمیمی ساعت 15/17.

جشنواره تئاتر ماه به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار می‌شود و پنجشنبه 30 مهرماه در تالار اندیشه برگزیدگان دو بخش صحنه‌ای و خیابانی معرفی خواهند شد.