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۲۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

اعضای تیم ملی فوتبال زیر 17 ساله کشور زائر امام رضا شدند

اعضای تیم ملی فوتبال زیر 17 ساله کشور زائر امام رضا شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: اعضای تیم ملی فوتبال زیر 17 ساله های کشور به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدند در قالب برنامه‌ای فرهنگی و معنوی به زیارت حرم مطهر حضرت رضا (ع) مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، در این تشرف که با همکاری معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی و فدراسیون فوتبال برگزار شد، اعضای تیم ملی فوتبال زیر 17 ساله‌های کشور به همراه کادر فنی و سرپرستان در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی گرد هم آمده و ساعتی را در جوار مضجع منور رضوی به عبادت و توسل گذراندند. 

به هر یک از اعضای تیم، هدایای فرهنگی شامل یک جلد قرآن مجید حرم مطهر، نشان سینه با نام مبارک علی بن موسی‌الرضا (ع) و بسته فرهنگی و متبرک شامل کتاب، نبات و نمک از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی اهدا شد.

 

کد مطلب 964633

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