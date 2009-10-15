پدر سکه شناسی ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، استاد طباطبائی، محقق، مورخ و بزرگ‌ترین سکه‌شناس ایران بعد از ‌نیم قرن تلاش و تحقیق در عرصه فرهنگ، تاریخ و هنر ظهر چهارشنبه به دیار باقی شتافت.

مرحوم طباطبائی که طی سالیان اخیر به دلیل بیماری گوارشی و کهولت سن در بستر بیماری افتاده بود، بیست دوم مهر در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع جنازه این محقق برجسته از ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه بیست سوم مهر ماه جاری از مقبره الاشعرا تبریز به سمت قطعه هنرمندان وادی رحمت با حضور محققان، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر، ادبا و مردم شریف تبریز در حال برگزاری است.

استاد ترابی طباطبایی در سال 1304 هجری شمسی در محله «مهاد مهین» تبریز و در خانواده‌ای که با 33 نسب به حضرت امام حسن مجتبی (ع) می‌رسد، متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان‌های رشدیه و فردوسی تبریز به پایان برد و بلافاصله عازم تهران شد و در رشته تاریخ و جغرافیا و علوم تربیتی در دانشسرای عالی مشغول تحصیل شد.

همزمان استاد با رتبه یک دبیری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و در سال 1337 مامور تاسیس موزه آذربایجان در تبریز شد و این ماموریت را به نحو احسن به انجام رساند.

وی به دلیل تحقیقات گسترده در زمینه سکه های ایران از زمان باستان تاکنون به پدر سکه شناسی ایران معروف شد.

استاد طباطبائی توانست در طول نیم قرن تلاش و تحقیق، تمام سکه های سلسله های ایران را جمع آوری، ثبت و در بیش از 30 جلد کتاب منتشر کند.

کتب مرحوم طباطبائی هم اینک در دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا تدریس می شود.